Pericoloso inseguimento nella notte a Udine, lungo viale Palmanova. A bordo della vettura, una Fiat Punto risultata rubata, due ragazzi minorenni hanno tentato di sottrarsi a un controllo della polizia, concludendo la fuga con uno schianto contro due auto parcheggiate.

L’inseguimento è cominciato poco prima delle 2 di notte, quando una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato l’utilitaria in viale Palmanova, poco prima della rotonda con via del Partidor. Alla vista della polizia, il conducente – un minorenne – ha tentato la fuga, cercando di dileguarsi a velocità sostenuta, risalendo la strada in direzione del centro città.

La corsa però è durata poco. Giunti nei pressi del sottopassaggio di via della Cernaia, i fuggitivi si sono trovati la strada sbarrata da un’altra Volante. Il tentativo di manovra per evitare la pattuglia è risultato vano: l’auto si è schiantata contro due vetture in sosta rimaste danneggiate.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato i due giovani occupanti del mezzo. Dai controlli è emerso che la Fiat Punto era stata rubata nei giorni precedenti in via Capodistria a un udinese, il quale ne aveva regolarmente denunciato il furto.

I due minorenni sono stati denunciati a piede libero per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei due è stato riaffidato ai genitori, mentre l’altro è stato riaccompagnato nella comunità presso cui era ospitato in seguito a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.