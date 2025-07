La Grappa Furlanina Gentile Mangilli è risultata la migliore grappa bianca tra quelle in concorso.

All’International Wine & Spirit Competition (IWSC) di Londra, una delle manifestazioni internazionali più autorevoli e selettive nel mondo degli spirits, la Grappa Furlanina Gentile Mangilli ha ottenuto un grande risultato risultando la migliore grappa bianca tra quelle in concorso con il punteggio di 92/100. Un riconoscimento che non solo celebra l’eccellenza del prodotto, ma rappresenta anche un punto di riferimento nella valutazione oggettiva della sua qualità.

“All’olfatto si apre con note eleganti e secche, impreziosite da un accenno di sottobosco e da vivaci sentori di mela verde. Al palato spicca una fruttuosità brillante, arricchita da una delicata speziatura pepata. Il finale è nitido e raffinato, con un profilo ben definito e una struttura precisa”. Così si è espressa la giuria internazionale dell’IWSC 2025 – oltre 250 esperti del settore – confermando un riconoscimento tecnico di straordinario prestigio.

“Impegno e passione ci guidano ogni giorno nella ricerca dell’eccellenza – commenta Stefano Durbino, direttore generale della Distilleria Mangilli – . Il fatto che Mangilli continui, anno dopo anno, a ricevere premi e attestati di valore dimostra quanto la cura per le materie prime, il rispetto per le lavorazioni e la competenza tecnica siano fondamentali per offrire un prodotto all’altezza della nostra tradizione. Il nostro obiettivo resta quello di unire sapientemente artigianalità e innovazione, per garantire una grappa che racconti, in ogni sorso, la nostra storia, i nostri valori e il nostro territorio”.

Con uguale soddisfazione si esprime Giacomo Casoni, Responsabile Marketing & Trade Marketing del Gruppo Caffo 1915: “Dietro a ogni risultato c’è un lavoro quotidiano fatto di esperienza, rigore e attenzione ai dettagli. Un sentito ringraziamento va, perciò, ai mastri distillatori Mangilli, custodi di un sapere antico e protagonisti silenziosi di questo successo. È grazie alla loro dedizione con cui rispettano i tempi della natura, alla cura nella selezione delle vinacce e alla precisione in ogni fase della distillazione che nascono le nostre eccellenti grappe”.

Riconoscimenti significativi sono arrivati anche per le altre grappe firmate Distilleria Mangilli: la linea Mitica, nelle varietà bianca e Riserva Barrique, così come la Furlanina Invecchiata, hanno ottenuto la medaglia di bronzo, confermando l’eccellenza e la coerenza stilistica dell’intera produzione. Un risultato che premia l’impegno della Distilleria nel valorizzare l’arte distillatoria friulana attraverso una gamma di prodotti autentici, curati e distintivi, capaci di esprimere in ogni referenza lo spirito nobile che da sempre contraddistingue il nome Mangilli.