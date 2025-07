Immobiliare: i prezzi e dove si cerca casa in Friuli Venezia Giulia

L’analisi del portale Immobiliare sull’andamento nei primi 6 mesi del 2025 in Friuli Venezia Giulia.

Il mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia mostra una performance positiva nel primo semestre del 2025, sia nel comparto delle compravendite che in quello delle locazioni. La domanda (numero medio di contatti per annuncio) si è infatti ampliata in entrambi i settori, registrando un +14,6% per la vendita e un +6,1% per gli affitti. L’offerta mostra una pressoché totale stabilità per le case in vendita (+0,2%), mentre si accumula per gli immobili proposti in locazione (+4,2%).

Lo evidenziano i dati del nuovo Osservatorio semestrale sul mercato residenziale del Friuli Venezia Giulia realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.

Per quanto riguarda i prezzi, si nota anche in questo caso una salita in ambedue i comparti: le case in vendita hanno sperimentato un rialzo del 3,6% da inizio anno, mentre quelle in affitto del 4,2% nel medesimo arco temporale. Per comprare casa in regione vengono richiesti, alla fine di giugno, 1.684 euro/mq medi, mentre per affittarla bisogna mettere a budget, in media, 10,4 euro/mq.

I trend delle compravendite nei territori del Friuli Venezia Giulia

La provincia di Trieste è il territorio in assoluto più caro in regione per acquistare casa, con poco più di 2.900 euro/mq (+2,2% nel primo semestre del 2025). Trieste città è invece in seconda posizione, con 2.444 euro/mq medi (+3,1% nel periodo). L’area più economica per completare un acquisto, nonostante un rialzo del 4,8% tra gennaio e giugno, è invece il comune di Gorizia, con 1.207 euro/mq di media. Quasi tutte le zone seguono l’andamento di crescita regionale nel semestre, eccezion fatta per il comune di Pordenone, che vede una discesa dei prezzi del 2%.

La domanda di compravendite cresce quasi ovunque in doppia cifra in regione da inizio anno. Tuttavia, il comune di Gorizia mantiene la stabilità (+0,1%). Più variegato l’andamento dell’offerta di case in vendita, con 4 territori che scendono e altri 4 invece che salgono. Tra le discese, la più importante si verifica in provincia di Gorizia (-5,5%), mentre l’ascesa più marcata è quella della provincia di Trieste (+12,7%).

I trend delle locazioni nei territori del Friuli Venezia Giulia

Se la provincia di Trieste supera il relativo comune per quanto riguarda i prezzi di vendita, i ruoli si invertono se si considerano le locazioni. Affittare casa nel comune costa infatti 11,4 euro/mq, mentre in provincia la richiesta media si attesta sui 10,2 euro/mq. Proprio il comune è dunque il territorio più caro in regione per prendere un immobile in locazione, mentre la provincia di Udine è l’area più conveniente, con 8 euro/mq. Quasi tutti i territori sono allineati al trend di crescita dei canoni in regione, se si esclude la provincia di Trieste, che perde addirittura l’8,3%.

Chiudendo, infine, con domanda e offerta, solo la provincia di Trieste (-35,1%) e il comune di Udine (-0,6%) presentano un calo dell’interesse nei confronti delle locazioni nel primo semestre del 2025, a fronte invece di una salita generalizzata altrove. A livello di offerta, gli accumuli superano i decumuli, ma in 3 circostanze la tendenza è opposta: si tratta dei comuni di Gorizia (-31,4%), Trieste (-2,1%), così come della provincia di Pordenone (-2,2%).