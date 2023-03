Domenica 12 marzo Sauris riceverà il premio.

Che Sauris rappresenti uno spettacolo per gli occhi e per il cuore, lo sanno tutti quelli che ci sono passati (compresi diversi vip). Ora, però, tutto il mondo se n’è accorto.

Il piccolo paese di montagna, infatti, sarà premiato come Miglior Borgo Turistico al mondo, assieme ad altre 31 località in tutti e cinque i continenti: una competizione alquanto ricca di sfidanti, che Sauris è riuscita a vincere non solo con gli splenditi paesaggi, ma anche con uno sviluppo capace di mantenere tradizioni, identità locale e sostenibilità ambientale.

Il riconoscimento, che verrà consegnato il 12 marzo ad Al’Ula in Arabia Saudita all’amministrazione comunale, gli è stato attribuito dall’Unwto, l’Organizzazione mondiale del turismo, nell’ambito dell’iniziativa “Best Tourism Villages”, che premia i luoghi dove il turismo preserva le tradizioni e la cultura locale, salvaguardando l’ambiente e la biodiversità.

Il bando internazionale promosso dall’Unwto punta infatti a incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Sauris è stata scelta, come gli altri borghi selezionati tra le 130 candidature presentate da 57 Paesi partecipanti, sulla base di alcuni criteri, come risorse culturali e naturali, promozione e conservazione delle risorse culturali, sostenibilità economica, sociale e ambientale, sviluppo e governance del turismo, infrastrutture e connettività, salute e sicurezza.