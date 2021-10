Il quotidiano The Guardian premia Sauris.

Il “The Guardian”, uno dei maggiori quotidiani inglesi, consiglia Sauris tra i venti migliori posti dove alloggiare in Italia. Di fatto un ritorno per il Friuli Venezia Giulia tra le pagine inglesi, perché il “The Guardian” aveva consigliato Udine tra le mete italiane da visitare.

Al “The Guardian” piace Sauris non solo per il prosciutto crudo, ma per ciò che negli anni è diventato, vera meta del turismo sostenibile. “Quasi tutte le antiche case in legno del paese sono state trasformate in 40 accoglienti chalet per gli ospiti”, scrive il quotidiano inglese.

Nella descrizione del paese poi viene citato il birrificio artigianale Zahrebeer, il centro benessere “Borgo dello Sport e del Benessere“ scavato nella roccia e la possibilità di svolgere diverse attività all’aria aperta come equitazione, canoa e la zipline. Proprio a Sauris, infatti, si trova la zipline più lunga d’Europa, che attraversa il lago di Sauris.

