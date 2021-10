Elisa Cimbaro supera i provini per entrare nella scuola.

Si chiama Elisa Cimbaro, 14 anni di Tarvisio, ed è una delle partecipanti della nuova edizione del noto reality su Rai 2 “Il Collegio”. La Cimbaro è riuscita a superare i provini per entrare nella scuola e siederà tra i banchi del collegio più famoso d’Italia, il “Regina Margherita” di Anagni, provincia di Frosinone.

Ad attenderla in classe un altro friulano, questa volta nel ruolo di insegnante: Andrea Maggi. Il prof. Maggi, insegnante di italiano nel reality, è nato a Pordenone e vissuto tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.

Il collegio.

Con la Cimbaro altri diciannove studenti che formeranno la classe della sesta edizione del programma realizzato da Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia. L’ambientazione sarà quella del 1977. I ragazzi dovranno quindi lasciare smartphone e social per entrare nel mondo del vinile, della radio, della svolta economica e sociale. Il debutto sarà il 26 ottobre, in prima serata, su Rai2.

Nel collegio non mancheranno poi Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale. Immancabile il Preside, Paolo Bosisio. A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.

