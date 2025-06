Il censimento del Fai “Luoghi del cuore”.

La Chiesa di San Martino, nel borgo di Socchieve in provincia di Udine, si aggiudica il primato tra i “Luoghi del Cuore” del Fai in Friuli Venezia Giulia, con un totale di 3.006 voti. Monumento nazionale, la chiesa sorge su una piccola altura al centro del paese e vanta una storia che affonda le radici nel VII secolo, come evidenziato da recenti studi che hanno portato alla luce strutture antiche sotto l’edificio attuale.

L’attuale struttura risale a un ampliamento tra il XIV e il XV secolo, con l’aggiunta di un quadriportico e di un caratteristico campaniletto a vela. Tra le sue ricchezze artistiche spiccano gli affreschi romanici del XIII secolo, con un raro Cristo in mandorla circondato dai simboli degli Evangelisti. Di grande valore è anche il ciclo pittorico realizzato da Gian Francesco da Tolmezzo, maestro rinascimentale friulano originario proprio di Socchieve, che decora la volta del coro e le pareti con scene evangeliche, santi e martiri.

La pala d’altare, incompiuta da Gian Francesco da Tolmezzo e terminata da un autore ignoto, raffigura San Martino insieme a San Sebastiano e San Rocco. Nonostante i recenti interventi di restauro, la chiesa necessita di ulteriori lavori per preservare sia gli affreschi che la struttura architettonica.

I voti raccolti, grazie al prezioso supporto dei volontari FAI di Udine, consentiranno al luogo di partecipare al “Bando I Luoghi del Cuore”, finalizzato al finanziamento di progetti di restauro e valorizzazione culturale per i siti che superano quota 2.500 preferenze.

I cinque siti più votati del Friuli Venezia Giulia.

Dopo la chiesetta di San Martino, al secondo posto si piazza il Memoriale Nazionale dell’Antartide a Cervignano del Friuli con 1.656 voti totali; al terzo, la Chiesa di San Giovanni in Tuba di Duino Aurisina (440 voti). In quarta posizione, il tram di Opicina (406 voti) e, a chiudere la Top 5, Borgo Dardago a Budoia (371 voti).