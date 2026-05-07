Action apre un nuovo store in Friuli: 14 assunzioni e oltre 6mila prodotti

Il nuovo negozio Action a Tolmezzo

Action continua a crescere in Friuli Venezia Giulia e inaugura un nuovo punto vendita a Tolmezzo. Lo store aprirà ufficialmente sabato 9 maggio in via Val di Gorto 50, portando così la catena di discount non-food anche nel cuore della Carnia.

Si tratta del terzo negozio Action nella provincia di Udine e del sesto in Friuli Venezia Giulia. Con questa nuova apertura, la rete italiana del marchio arriva a quota 222 punti vendita, confermando il piano di espansione della catena nel Paese. Per Action è inoltre il decimo store inaugurato in Italia dall’inizio dell’anno.

Uno spazio da 783 metri quadrati e 14 nuovi posti di lavoro

Il nuovo negozio di Tolmezzo si sviluppa su una superficie di oltre 783 metri quadrati ed è stato pensato per essere spazioso e facilmente accessibile. L’apertura porta con sé anche nuove opportunità occupazionali: sono infatti 14 i collaboratori assunti per la gestione dello store.



All’interno del punto vendita i clienti potranno trovare la cosiddetta “Formula Action”, basata su un assortimento di circa 6mila prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche. Si va dai giocattoli ai prodotti per la casa, dal giardinaggio al bricolage, fino agli articoli per l’artigianato e al food.



Ogni settimana vengono introdotti circa 150 nuovi prodotti, con l’obiettivo di mantenere l’offerta sempre aggiornata e accessibile. Uno degli elementi distintivi della catena resta il prezzo: secondo l’azienda, più di due terzi dei prodotti in vendita costa meno di 2 euro.

“Felici di arrivare a Tolmezzo”

“Siamo molto felici di aprire il primo negozio nella città di Tolmezzo, quasi cinque anni dopo aver inaugurato il nostro primo store in Italia”, afferma Maurizio Oprandi, General Manager di Action in Italia. “I clienti ci hanno accolto calorosamente e siamo felici di poter portare la formula Action più vicino a loro. Il nostro successo si basa su una formula forte e sull’impegno e il coinvolgimento dei nostri team, di cui siamo molto orgogliosi”.

Oprandi ha poi ringraziato “tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: i nostri clienti, i nostri colleghi, i nostri fornitori e tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

Gli orari di apertura

Il nuovo store Action di Tolmezzo sarà aperto da sabato 9 maggio 2026. Gli orari saranno dalle 8.45 alle 20.30 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 21 la domenica.



L’azienda sottolinea inoltre il proprio impegno sul fronte della sostenibilità, attraverso iniziative come l’utilizzo dell’illuminazione a LED in tutti i negozi, la riduzione delle emissioni e l’adozione di standard per l’approvvigionamento dei materiali. Tra gli esempi indicati dalla catena ci sono l’uso di cotone proveniente da fonti sostenibili, legno certificato FSC o PEFC e cacao certificato Fairtrade nei prodotti a marchio Action.