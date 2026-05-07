Si intensificano in Friuli le ricerche della donna e dei suoi due figli, di 14 e 16 anni, scomparsi da Piacenza dopo la partenza dello scorso 20 aprile. A Tarcento è stato attivato il posto di comando avanzato, allestito nei pressi del parcheggio di via Monte Grappa dove ieri è stata ritrovata l’auto della famiglia.

Il ritrovamento dell’auto ha spostato l’attenzione degli investigatori e dei soccorritori sull’area tarcentina, già indicata anche dall’ultimo aggancio della cella telefonica. Da quasi tre settimane non si hanno più notizie della madre e dei due ragazzi, mentre i cellulari risultano spenti.

Il campo base vicino all’auto ritrovata

Le attività sono coordinate dalla Prefettura e vedono impegnate diverse forze sul territorio. Il campo base operativo è stato collocato vicino al punto in cui è stata trovata la vettura, un elemento ritenuto centrale per ricostruire gli ultimi spostamenti della famiglia.

Secondo quanto emerso, l’auto sarebbe stata preparata per affrontare un campeggio. Con la donna e i due figli viaggiavano anche quattro cani di taglia media, un dettaglio che resta al centro delle verifiche e delle eventuali segnalazioni raccolte dagli investigatori.

Sorvoli e perlustrazioni nelle zone più difficili

Sul posto stanno operando i carabinieri del Comando provinciale, i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e il Soccorso alpino. Le ricerche vengono condotte sia a terra sia dall’alto, con l’impiego dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco, decollato dall’aeroporto di Venezia, e del reparto droni.

Le squadre stanno perlustrando anche aree impervie e difficili da raggiungere. La scelta di estendere le verifiche a queste zone è legata anche alla passione della donna per l’arrampicata, elemento che ha portato i soccorritori a non escludere sentieri, pareti e aree naturali attorno a Tarcento.