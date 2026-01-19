Un 92enne si è allontanato, confuso e in pigiama, dalla casa di riposo di Tolmezzo: trovato e portato in salvo dalla polizia.

Un 92enne è stato salvato dalla polizia dopo essersi allontanato, confuso e in pigiama, dalla casa di riposo: è successo nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio, quando quella che poteva essere una tragedia si è trasformata in una storia a lieto fine. ​Durante il consueto controllo del territorio, gli agenti della Squadra volante del commissariato di Tolmezzo hanno notato un anziano signore che camminava solo e smarrito nei pressi dell’autostazione delle corriere.

Insospettiti dal fatto che indossasse dei vestiti simili a un pigiama si avvicinavano e alla richiesta degli agenti del perché si trovasse in zona, l’anziano non dava alcuna motivazione. Prontamente gli agenti ipotizzavano che si fosse allontanato da una struttura sanitaria del territorio, pertanto viste le basse temperature lo accompagnavano in auto per farlo riscaldare. Contattavano quindi una nota casa di riposo del posto, dove si apprendeva che l’uomo, di 92 anni, si era allontanato dalla struttura in un momento di confusione facendo perdere le proprie tracce e veniva riaccompagnato in struttura in condizioni di sicurezza.

La responsabile del gerocomio ha ringraziato il questore di Udine per complimentarsi del fondamentale e tempestivo intervento del personale di polizia, che portava alla positiva conclusione dell’evento.