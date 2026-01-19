Corsi d’acqua del Friuli Venezia Giulia, la consigliera regionale dem Laura Fasiolo lancia l’allarme: “Servono interventi urgenti”.

Preoccupazione crescente per lo stato dei corsi d’acqua del Friuli Venezia Giulia, in particolare dello Judrio, dove dopo la recente esondazione il rapido prosciugamento di ampi tratti del fiume ha causato la morte di numerosi pesci e organismi acquatici. A lanciare l’allarme è la consigliera regionale Laura Fasiolo (Pd), che in una nota sollecita la Regione ad attivarsi con urgenza per tutelare l’ecosistema fluviale.

Tra le misure proposte, Fasiolo indica interventi di emergenza come l’immissione di acqua dai canali irrigui e l’istituzione di procedure di prevenzione per affrontare eventi estremi sempre più frequenti. “Alluvioni e siccità si alternano – sottolinea – e le istituzioni devono mettere in campo tutte le strategie possibili per ridurne gli effetti”.

La consigliera ricorda inoltre i rischi per specie rare e protette, come la rana di Lataste, la libellula Cordulegaster heros, il mollusco Microcondylaea Bonellii e il gambero di fiume. Fasiolo denuncia infine la mancata risposta a precedenti richieste di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua, ribadendo la necessità di una visione a lungo termine per la messa in sicurezza del bacino dell’Isonzo.