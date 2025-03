Arianna Bianzan si qualifica per la finale delle Olimpiadi della Matematica

L’ultimo mese è stato ricco di matematica per gli studenti dell’ISIS “Paschini-Linussio”: gli allievi iscritti al progetto scolastico “PhiQuadro” hanno partecipato in questo periodo a diverse competizioni, alcune individuali, altre a squadre, che li hanno impegnati nella risoluzione di problemi di logica, algebra, geometria, probabilità e teoria dei numeri.

La prima di queste sfide è stata la cosiddetta “Gara di Febbraio”, che coinvolge gli studenti di tutte le scuole della provincia che hanno ottenuto i migliori risultati nella fase d’istituto dei “Giochi di Archimede”, svoltasi nel mese di dicembre. Il 19 febbraio oltre 200 ragazzi e ragazze si sono affrontati nelle aule del “Malignani” di Udine in una prova che comprendeva problemi a risposta multipla, a risposta numerica nonché tre temibili problemi dimostrativi. Solo i primi sei posti in classifica (di cui uno riservato a studenti del biennio) avrebbero permesso ai concorrenti di qualificarsi per la finale nazionale.

Arianna Bianzan, della classe 2B del Liceo scientifico, si è qualificata non solo al primo posto tra gli studenti del biennio, ma anche al quinto posto assoluto, meritandosi doppiamente la qualificazione alla finale. La sua prossima sfida consisterà quindi nell’affrontare i 300 studenti “più matematici d’Italia”, in una prova composta da ben sei problemi dimostrativi, che si svolgerà a Cesenatico dal 9 all’11 maggio.

Le altre gare.

La gara successiva si è svolta il 7 marzo, in contemporanea in molte province della penisola: si tratta della fase provinciale delle Olimpiadi della Matematica a squadre. Quasi trenta allievi del “Paschini-Linussio”, suddivisi in tre squadre, hanno partecipato, nelle città di Pordenone, Udine e Trieste ad una sfida che consisteva nella risoluzione di 21 problemi nel minor tempo possibile.



La prima di queste compagini si è recata a Pordenone: capitanata da Adam De Luca della classe 4A Liceo Scientifico, era formata da 10 studenti (sette titolari e tre riserve). Questi allievi, dopo aver affrontato per due ore una ventina di scuole friulane e venete, si sono piazzati in sesta posizione, ad un solo posto dalla qualificazione per la finale nazionale.



Il secondo gruppo, avente per capitano Matteo Caputo della classe 5A Liceo Scientifico, ha gareggiato a Udine ed era formato da 9 studenti (sette titolari e due riserve) che hanno rivaleggiato con le squadre di 19 altri istituti.



Il terzo team era tutto al femminile: guidato da Giada Vidale di 5B Liceo Scientifico, era composto da 9 allieve, tra titolari e riserve; le ragazze del “Paschini-Linussio” si sono recate a Trieste per sfidare 21 altre scuole.

I Campionati Internazionali di Giochi Matematici

La terza gara si è svolta pochi giorni fa: si tratta dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici (soprannominati “Giochi Bocconi” perché organizzati, in Italia, dall’università di Milano). 14 dei allievi dell’ ISIS “Paschini-Linussio”, dopo aver superato una selezione online nel mese di febbraio, in occasione delle manifestazioni per il “Pi-greco day” tenutesi il 14 marzo, hanno affrontato una sequenza di sempre più difficili giochi di logica e matematica nelle aule del Liceo “Copernico” di Udine. Nei prossimi giorni conosceremo i risultati ufficiali: qualcuno riuscirà a qualificarsi per la finale a Milano?