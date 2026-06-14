Ruba profumi nel centro commerciale, denunciato un 21enne

Un giovane di 21 anni, residente nel capoluogo campano, è stato denunciato dai Carabinieri per furto dopo essere stato individuato come il presunto responsabile del furto di diversi profumi all’interno di un negozio di un centro commerciale ad Aiello del Friuli.

L’intervento dei Carabinieri

A ricostruire l’episodio sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo di Palmanova, impegnati nell’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati. Secondo quanto accertato dai militari, il giovane avrebbe sottratto vari prodotti dagli scaffali dell’attività commerciale. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Per il 21enne è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per furto.