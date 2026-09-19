A Tolmezzo la Festa della Mela compie 30 anni e dice grazie a chi ha spento gli incendi

La Festa della Mela di Tolmezzo raggiunge il traguardo dei 30 anni e celebra un’edizione che, oltre alla valorizzazione delle produzioni locali, assume quest’anno un significato particolare per il ringraziamento rivolto a chi nei mesi scorsi ha lavorato per affrontare gli incendi che hanno interessato il territorio.

La manifestazione, organizzata dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo, è in programma fino al 20 settembre. L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier è intervenuto oggi alla festa, sottolineandone il legame con la comunità e con la Carnia.

“La Festa della Mela è una festa di territorio: le diverse realtà locali si incontrano con quelle provenienti da luoghi più lontani, creando un’atmosfera che si è consolidata nel tempo e che testimonia la vitalità di questo tessuto“, ha affermato Zannier.

Nata per valorizzare la mela, con particolare attenzione alle varietà autoctone, la manifestazione ha ampliato negli anni la propria proposta, coinvolgendo anche altre produzioni agroalimentari, attività commerciali e artigianali. “Trent’anni rappresentano un traguardo importante per una manifestazione nata attorno a un prodotto e cresciuta fino a diventare espressione di un intero territorio – ha evidenziato Zannier -. Qui produzioni, attività e comunità si incontrano e contribuiscono a raccontare la Carnia attraverso le sue risorse e le persone che la animano”.

Dalle mele ai prodotti del territorio

La Festa della Mela riunisce realtà locali e provenienti da altre zone, con una proposta che negli anni è andata oltre il prodotto da cui la manifestazione ha preso il nome.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è il coinvolgimento di Agrifood Fvg, con alcuni stand dedicati ai prodotti a marchio “Io sono FVG”. I numeri della precedente edizione avevano superato i 170 espositori, con quasi 10mila presenze complessive nell’arco di due giorni.

Il grazie a chi ha affrontato gli incendi

Il trentennale porta con sé anche un momento di riconoscimento per quanti sono stati impegnati durante gli incendi che nei mesi scorsi hanno interessato il territorio.

“Il mio grazie va agli operatori del Corpo forestale regionale, alla Protezione civile con tutti i suoi volontari, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e a tutte le persone che hanno lavorato sul campo – ha rimarcato l’assessore -. Hanno affrontato condizioni difficili riuscendo a raggiungere l’obiettivo prioritario: garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone e degli edifici civili e gestire incendi di proporzioni importanti”.

Il ringraziamento di Zannier si rivolge quindi alle diverse componenti che hanno operato sul campo durante le emergenze. “Professionalità, attenzione e dedizione – ha concluso Zannier – hanno permesso di affrontare situazioni particolarmente impegnative e di conseguire il risultato auspicato. A tutte le persone che hanno operato sul territorio va il nostro ringraziamento”.