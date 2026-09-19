Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 20 settembre

19 Settembre 2026

Foto di Redazione

di Redazione

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per domenica 20 settembre sarà caratterizzato da condizioni stabili e temperature ancora sopra la norma del periodo. L’anticiclone si rinforza e mantiene il tempo stabile sulla regione: la giornata inizierà con cielo poco nuvoloso.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà gradualmente per il passaggio di nubi stratificate. Non sono previste particolari condizioni di instabilità e i venti saranno a regime di brezza. Le temperature resteranno sopra la norma del periodo, con valori massimi compresi tra 26 e 28 gradi in pianura e tra 25 e 27 gradi sulla costa.

In pianura le temperature minime saranno comprese tra 13 e 16 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 26-28 gradi. Sulla costa minime tra 18 e 20 gradi e massime tra 25 e 27 gradi. In quota, la temperatura media sarà di 13 gradi a 2.000 metri e di 17 gradi a 1.000 metri.

Il quadro meteorologico è destinato a cambiare nei giorni successivi: da martedì la discesa di una saccatura sulla penisola balcanica porterà sul Friuli Venezia Giulia aria più fresca, ma ancora secca.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE