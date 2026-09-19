Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 20 settembre

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per domenica 20 settembre sarà caratterizzato da condizioni stabili e temperature ancora sopra la norma del periodo. L’anticiclone si rinforza e mantiene il tempo stabile sulla regione: la giornata inizierà con cielo poco nuvoloso.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà gradualmente per il passaggio di nubi stratificate. Non sono previste particolari condizioni di instabilità e i venti saranno a regime di brezza. Le temperature resteranno sopra la norma del periodo, con valori massimi compresi tra 26 e 28 gradi in pianura e tra 25 e 27 gradi sulla costa.

In pianura le temperature minime saranno comprese tra 13 e 16 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 26-28 gradi. Sulla costa minime tra 18 e 20 gradi e massime tra 25 e 27 gradi. In quota, la temperatura media sarà di 13 gradi a 2.000 metri e di 17 gradi a 1.000 metri.

Il quadro meteorologico è destinato a cambiare nei giorni successivi: da martedì la discesa di una saccatura sulla penisola balcanica porterà sul Friuli Venezia Giulia aria più fresca, ma ancora secca.