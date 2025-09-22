Maman! compie 10 anni: un pomeriggio speciale alla Festa della Mela di Tolmezzo

A Tolmezzo, appuntamento con “Bon Complean Maman”.

Torna uno degli appuntamenti più attesi dai bambini alla Festa della Mela di Tolmezzo: il laboratorio creativo Maman!. In occasione della 29^ edizione della manifestazione che animerà il cuore della cittadina carnica per un intero weekend, i più piccoli saranno protagonisti di un pomeriggio speciale, all’insegna di giochi, fantasia e lingua friulana. Sabato 27 settembre, alle 15.30, sotto la tensostruttura di piazza XX Settembre, prenderà il via il laboratorio ludico-didattico organizzato dall’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, in collaborazione con Telefriuli.

L’iniziativa si intitolerà “Bon complean Maman!” e farà parte dei numerosi eventicon cui l’Agenzia festeggerà i 10 anni della trasmissione televisiva in lingua friulana tanto amata dai bambini. La decima stagione prenderà avvio il prossimo venerdì 10 ottobre. Protagoniste di questa speciale “festa di compleanno” saranno la nota conduttrice Daria Miani e la sua “vicina di casa” Desiree Chiappo Debegnach. Insieme coinvolgeranno i più piccoli in un divertente laboratorio pensato per i bambini dai 4 ai 10 anni. Non mancheranno sorprese e gadget per tutti i piccoli partecipanti.