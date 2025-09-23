Bomba d’acqua nella notte, allagamenti nella Bassa friulana

Allagamenti di scantinati a Latisana.

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta poco prima di mezzanotte sulle località di Aprilia Marittima e Bevazzana, nel comune di Latisana, provocando allagamenti in numerosi scantinati. I Vigili del Fuoco hanno effettuato circa trenta interventi per prosciugamenti e messa in sicurezza delle abitazioni colpite. Sul posto sono intervenute le squadre di Latisana, Codroipo e Lignano, supportate dal distaccamento di Portogruaro. In azione anche la Protezione Civile. Le operazioni si sono concluse intorno alle 2.30 della notte.