Lasciano le bici in piazza e al ritorno non le trovano: derubati due turisti

Il furto di bici a Palmanova.

Una gita in città è finita con un’amara sorpresa per due turisti austriaci a Palmanova. Domenica 21 settembre, hanno lasciato le loro bici elettriche modello Trek in piazza Grande, probabilmente per visitare la città stellata, ma al loro ritorno i mezzi, del valore complessivo di circa 1.200 euro, erano spariti. I turisti hanno subito denunciato il furto ai carabinieri di Palmanova, che hanno avviato le indagini per recuperare la refurtiva e identificare i responsabili.