A Tolmezzo torna “Giovedì prima di tutto” con un focus su sport, cultura e territorio

Torna Giovedì Prima di Tutto, nella sua versione autunnale, con un appuntamento di grande spessore dedicato a due mondi, quello culturale e quello sportivo, che rappresentano oggi un motore fondamentale per lo sviluppo della nostra regione. L’incontro, dal titolo “Cultura e sport per il FVG: identità che crescono, territori che si trasformano”, si terrà mercoledì 13 novembre alle ore 18.00 presso il Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo e vedrà protagonisti il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alla cultura e allo sport Mario Anzil, il giornalista e scrittore Toni Capuozzo e il presidente della UEB United Eagles Basketball Davide Micalich.

Sarà un dialogo a più voci moderato dalla giornalista Monica Bertarelli, all’interno del format consolidato degli incontri di “Giovedì Prima di Tutto”, ideati e sostenuti da PrimaCassa Credito Cooperativo FVG con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza della comunità su ciò che riguarda il proprio territorio. Una rassegna che, appuntamento dopo appuntamento, si è distinta per la capacità di mettere in relazione istituzioni, esperti e cittadini su temi cruciali per il futuro della regione.



Il tema scelto per questo incontro ruota attorno alla domanda: può una regione come il Friuli Venezia Giulia, già ricca di eccellenze, fare della cultura e dello sport due leve strutturali di crescita sociale, economica e identitaria?

“La qualità degli ospiti e la profondità delle loro esperienze garantiranno uno scambio ricco di stimoli» dichiara Marco Gasparini, presidente di PrimaCassa. «Siamo convinti che serate come questa siano preziose per restituire valore alla nostra terra, valorizzare chi ci lavora ogni giorno e raccontare una regione che è davvero operativa: grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e addetti ai lavori, il Friuli Venezia Giulia sta costruendo un presente solido e una visione ambiziosa”.

“Giovedì Prima di Tutto” continua così il suo percorso: tra dialoghi pubblici e riflessioni condivise, con l’intento di fare rete, diffondere conoscenza e rafforzare il legame tra la comunità e i suoi strumenti di crescita. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. È possibile prenotarsi tramite il sito www.primacassafvg.it.