L’abbraccio di Udine agli azzurri del rugby in vista della sfida contro l’Australia

La nazionale italiana di Rugby incontra i tifosi.

Bagno di folla per gli azzurri del rugby di coach Quesada che in vista della sfida per le Quilter Nations Series 2025 tra Italia e Australia, in programma sabato 8 novembre allo Stadio Friuli, hanno incontrato tifosi e giovani rugbisti friulani.

Al Rugby Stadium “Otello Gerli” di Udine è andato in scena un allenamento a porte aperte che ha richiamato centinaia di piccoli rugbisti e piccole rugbiste accompagnati dalle proprie famiglie. A pochi giorni dal primo appuntamento delle Quilter Nations Series, che vedranno l’Italia impegnata anche con il Sud Africa (Torino, sabato 15/11) e il Cile (Genova, sabato 22/11), i nazionali hanno abbracciato il pubblico udinese con una lunga sessione di foto e autografi.

Presenta all’appuntamento anche l’assessora allo Sport del Comune di Udine, Chiara Dazzan:“Le partite della Nazionale, che la nostra città ha l’onore di ospitare dall’anno scorso, sono veri e propri grandi eventi sportivi che coinvolgono l’intera comunità udinese”, commenta Dazzan. “Non si tratta solo di momenti di sport di altissimo livello, ma anche di occasioni che danno impulso al tessuto economico e al settore turistico-ricettivo. Udine si conferma una città dello sport a 360 gradi e, anche grazie al rugby, sta consolidando sempre più la sua identità di città accogliente, dinamica e capace di vivere e promuovere i grandi eventi”.