In Carnia nasce il nuovo corso per tecnico geo-forestale, unico in regione

Nuovo indirizzo all’Isis Solari di Tolmezzo.

Un nuovo indirizzo quadriennale arricchisce l’offerta formativa dell’Isis Solari di Tolmezzo: dall’anno scolastico 2026/2027 sarà attivo il corso Geoforestale, unico nel suo genere a livello regionale. Il percorso, inserito nell’ambito del liceo Costruzioni, Ambiente e Territorio, opzione Tecnologie del Legno, è pensato per formare una figura professionale di collegamento tra gli operatori forestali e i dottori forestali, capace di coniugare competenze operative sul campo e conoscenze tecniche specialistiche.

Il tecnico geo-forestale acquisirà competenze trasversali che spaziano dalla gestione dei cantieri boschivi all’agronomia, dalla topografia all’ingegneria naturalistica, fino al supporto nelle attività burocratiche e amministrative, seguendo l’intera filiera della gestione sostenibile del patrimonio forestale e della lavorazione del legno.

Il corso sarà articolato in due bienni: il primo di formazione di base, il secondo dedicato alle materie specifiche del settore, con laboratori didattici e visite aziendali in collaborazione con realtà produttive del territorio. Al termine del quadriennio, gli studenti potranno proseguire la formazione presso l’ITS Alto Adriatico di Pordenone e l’ITS Academy di Udine, rafforzando competenze tecniche in contatto diretto con le imprese locali, o accedere all’università.

Il progetto è fortemente voluto dalla dirigente scolastica Manuela Mecchia, dal presidente di Legno Servizi Mirco Cigliani, dal direttore generale di FederLegnoArredo Carlo Piemonte e dal presidente del Cluster Legno Arredo FVG Edi Snaidero. Diverse realtà regionali sostengono il nuovo indirizzo, tra cui Legno Servizi FVG, Cluster Legno Arredo FVG, Formedil Udine, la ditta Cigliani Primo, Terre dei Valori e Cefap, a testimonianza dell’importanza strategica del settore forestale e della filiera bosco-legno per il territorio.

“Da tempo cercavamo di rispondere alle esigenze del settore Foresta-Legno con un corso capace di formare figure tecniche specialistiche – spiega Manuela Mecchia –. La riforma dei quadriennali ci ha permesso di avviare questa sperimentazione, declinando le materie già presenti nel corso CAT in ambito montano e forestale. Gli studenti potranno poi proseguire agli ITS o all’università”.

Anche Mirco Cigliani sottolinea la rilevanza della nuova figura: “Negli ultimi anni il settore forestale ha fatto passi avanti significativi. Le imprese richiedono competenze specifiche e tecniche avanzate. Il tecnico geo-forestale nasce per collegare operatività sul campo e conoscenze specialistiche ed è una professionalità chiave per il futuro del settore”.

Il nuovo indirizzo sarà ufficialmente presentato a fine gennaio presso l’Isis Solari, alla presenza dell’assessore regionale Stefano Zannier, della dirigente scolastica e del presidente di Legno Servizi. Le iscrizioni sono aperte dal 14 gennaio al 14 febbraio. Informazioni sul sito dell’ISIS Fermo Solari Tolmezzo.