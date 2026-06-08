A Villa Manin migliaia di visitatori per la nona edizione del Concorso internazionale dedicato alle carrozze d’epoca.

Un suggestivo viaggio nel tempo ha animato Villa Manin in occasione della nona edizione del Concorso internazionale di carrozze d’epoca. Diciannove equipaggi provenienti da Italia, Germania, Austria e Slovenia si sono sfidati tra le esedre della storica dimora in prove di abilità e maneggevolezza, trainati da uno fino a quattro cavalli.

All’evento ha partecipato anche il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, che ha sottolineato come la manifestazione richiami il valore delle tradizioni e della “buona, cara e desueta lentezza” in contrasto con i ritmi frenetici della vita moderna.

Tra caroselli, cocchieri e dame in abiti d’epoca, lo spettacolo ha attirato migliaia di appassionati, confermando la capacità di Villa Manin di ospitare iniziative culturali e artistiche di grande richiamo. Anzil ha inoltre avuto l’opportunità di salire su uno dei rarissimi carretti friulani in vimini, simbolo della tradizione locale.

La manifestazione è stata promossa dall’Erpac in collaborazione con l’Associazione Friulana Appassionati Carrozze e il Comune di Codroipo.