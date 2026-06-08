I carabinieri di Cividale del Friuli hanno denunciato 7 giovani per le ipotesi di reato di rissa e lesioni personali in concorso.

I carabinieri di Cividale del Friuli hanno denunciato 7 giovani extracomunitari per le ipotesi di reato di rissa e lesioni personali in concorso.

Un pomeriggio delle scorse settimane i carabinieri delle Stazioni di Cividale del Friuli e Faedis, insieme a personale del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia, sono intervenuti presso l’Istituto di Formazione “Civiform”, a Cividale, perché era in atto una rissa fra una decina di giovani. All’arrivo delle pattuglie i giovani, che nella colluttazione avevano utilizzato per colpirsi dei bastoni e delle spranghe di vario tipo, subito si dileguavano.

Sul posto venivano rintracciati e identificati solo due, rimasti leggermente feriti e subito affidati alle cure mediche del personale sanitario, intervenuto in loco. Le successive indagini hanno permesso di giungere all’identificazione di sette presunti partecipanti alla rissa, che sono stati denunciati in stato di libertà.

Gli accertamenti sul posto hanno permesso di rinvenire, nelle adiacenze della struttura ricettiva e ben nascosti, gli oggetti utilizzati nella rissa, una spranga in alluminio, tre bastoni in legno di varie misure, una trave in legno con punta acuminata, un tondino in ferro, una chiave inglese per la manovra di idranti, un coltello da cucina. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.