“Nota bene”, al Giovanni da Udine debuttano le lezioni di musica e storia

Lezioni di musica e storia al Teatrone di Udine.

Unire l’analisi dei grandi capolavori della musica classica all’esperienza dal vivo: è questo l’obiettivo di “Nota Bene – Lezioni di Musica e Storia”, la novità assoluta della Stagione Musica 2025/2026 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che debutta domenica 25 gennaio alle ore 11.00 con il primo appuntamento dal titolo Il coraggio e la speranza.

Protagonista della mattinata sarà il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, analizzato dal direttore artistico Musica Paolo Cascio e poi eseguito dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta da Moisés Pirela, con il solista al pianoforte Giuseppe Albanese.

“Nota Bene è un format innovativo che unisce musica e parole – spiega Paolo Cascio –. Dopo aver contestualizzato il brano, ne analizzeremo la genesi e i tratti salienti, con esempi suonati dal vivo. Nella seconda parte ascolteremo il concerto completo, che così si rivelerà ancora più emozionante”. L’obiettivo è far entrare il pubblico nel cuore del capolavoro romantico di Čajkovskij, nato tra il 1874 e il 1875, raccontandone curiosità, vicende critiche e suggestioni artistiche che lo rendono ancora oggi attuale.

L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, unica nel Friuli Venezia Giulia per essere gestita interamente da under 35, nasce nel 2015 e raccoglie giovani talenti della regione. “Siamo entusiasti di partecipare a questo progetto – sottolinea Alessio Venier, direttore artistico dell’orchestra – perché ci permette di suonare nella nostra città e di restituire al territorio le competenze acquisite, con un focus sulla divulgazione musicale“.

Solista al pianoforte sarà Giuseppe Albanese, già vincitore di premi internazionali come il Premio Venezia 1997 e il Vendome Prize 2003, mentre il podio sarà affidato al giovane direttore venezuelano Moisés Pirela, violinista e compositore formato da grandi maestri e dal programma El Sistema.

Il format “Nota Bene” proseguirà domenica 31 maggio, sempre alle 11.00, con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 di Ludwig van Beethoven, con guida all’ascolto di Paolo Cascio e esecuzione affidata nuovamente all’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, diretta da Orazio Sciortino.

Info e biglietti.

Biglietto a tariffa unica € 15,00. Tariffa speciale € 9,00 riservata ai titolari degli abbonamenti Fortissimo e Classico e abbonamenti Musica 4 per la lezione non compresa nel loro abbonamento. Ridotto scuole € 5,00 a persona per i gruppi composti da almeno 3 studenti più un insegnante, prenotazione obbligatoria ufficioscuola@teatroudine.it

La biglietteria del Teatro è aperta da martedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00 e, nei giorni di spettacolo, anche a partire da 90 minuti prima dell’inizio della rappresentazione. Acquisti online sempre possibili sulla piattaforma Vivaticket.it