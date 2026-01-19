(Bîsi)

di 88 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Aldo Bizi. Ne danno il triste annuncio la moglie Valentina, i figli Stefano e Fausto con le rispettive famiglie, i nipoti, la sorella, i fratelli unitamente ai parenti tutti.



Il rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” mercoledì 21 gennaio alle ore 15:00 ove il caro Aldo sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: martedì 08:30 – 18:30 mercoledì 08:30 – 14:30



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 20 c.m. alle ore 19:00 nella chiesa di ” S. Valentino ” in Godo.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 19 gennaio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290