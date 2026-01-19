(Bîsi)
di 88 anni
É mancato all’affetto dei suoi cari Aldo Bizi. Ne danno il triste annuncio la moglie Valentina, i figli Stefano e Fausto con le rispettive famiglie, i nipoti, la sorella, i fratelli unitamente ai parenti tutti.
Il rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” mercoledì 21 gennaio alle ore 15:00 ove il caro Aldo sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orario visite: martedì 08:30 – 18:30 mercoledì 08:30 – 14:30
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 20 c.m. alle ore 19:00 nella chiesa di ” S. Valentino ” in Godo.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
GEMONA DEL FRIULI, 19 gennaio 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290