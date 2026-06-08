La memoria del terremoto del 1976 e della straordinaria ricostruzione che seguì in un libro presentato a Forgaria del Friuli.

La memoria del terremoto del 1976 e della straordinaria ricostruzione che seguì rivive nelle oltre 300 pagine del volume 1976-2026 – 50° anniversario del terremoto a Forgaria nel Friuli, presentato nell’ambito delle iniziative per il cinquantesimo anniversario del sisma.

L’opera, curata da Ivo Iogna Prat per l’associazione Memorie di Forgaria Odv, raccoglie testimonianze, fotografie e documenti che raccontano una delle pagine più drammatiche della storia locale, tramandandone il ricordo alle nuove generazioni.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha sottolineato l’importanza di custodire la memoria storica e i valori della comunità. Bordin ha ricordato il “modello Friuli”, nato dalla ricostruzione post-sisma, come esempio di rinascita, solidarietà e sviluppo.

Il sindaco Pierluigi Molinoro ha evidenziato come Forgaria sia stata tra le comunità più colpite dal terremoto, ma anche tra quelle che hanno saputo reagire con maggiore determinazione. Momento particolarmente significativo della giornata è stato il conferimento della cittadinanza onoraria a Gaetano Fioravante, ex militare della base Usa di Aviano, per il prezioso aiuto prestato alla popolazione nei giorni successivi al sisma.

Alla manifestazione erano presenti anche la consigliera regionale Emanuela Celotti e il presidente della Comunità Collinare del Friuli, Luigino Bottoni.