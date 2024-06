Un nuovo murales a Tolmezzo.

Dopo il successo delle prime due tappe, ad Aielli e a Salerno, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con il Centro EUROPE DIRECT Carnia, ha portato giovedì 30 maggio il progetto EU Street Art a Tolmezzo: nel centro della montagna friulana l’artista Roberto Candotti, in arte Obi, ha realizzato un murale partecipato insieme alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Superiore Fermo Solari, molti dei quali quest’anno voteranno per la prima volta alle elezioni europee dell’8-9 giugno.

L’iniziativa EU Street Art nasce con la volontà di sensibilizzare sulle principali tematiche di attualità europea e i risultati conseguiti dall’Unione europea negli ultimi cinque anni. In tale contesto, sono state coinvolte amministrazioni e associazioni locali di sette regioni italiane nella realizzazione di opere di arte pubblica a cielo aperto, con l’obiettivo di accrescere il senso di appartenenza all’Unione europea, stimolando il dialogo e la cittadinanza attiva, contribuendo al contempo a migliorare la qualità della vita all’interno delle comunità.

Per il murale tolmezzino, l’artista Obi si è ispirato ai territori montani del Friuli Venezia Giulia, collocati al centro dell’area alpino-adriatica, un luogo privilegiato del dialogo tra le culture europee, come dice anche il motto “Unita nella diversità” (riportato nel murale anche in sloveno “Združena v raznolikosti” e tedesco “In Vielfalt geeint”). L’opera è un invito per le nuove generazioni a partecipare attivamente alla costruzione di un’Unione europea accogliente verso i popoli che hanno manifestato la volontà di farne parte. Una casa comune europea di circa 500 milioni di persone, democratica e prospera, in cui si possa vivere, studiare e lavorare in libertà.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Presidente della Comunità di montagna della Carnia Ermes De Crignis, dell’Assessore per i giovani e l’inclusione del Comune di Tolmezzo Cristina Dalla Marta, della Presidente della Cooperativa Cramars Stefania Marcoccio e dalla Prof.ssa Francesca Bon in rappresentanza dell’Istituto Solari.

Il Centro di informazione europea EUROPE DIRECT Carnia è gestito dalla Comunità di montagna della Carnia in partenariato con la Cooperativa CRAMARS e in convenzione con la Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea.