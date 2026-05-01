Orgoglio friulano a Milano-Cortina: gli atleti del FVG premiati da Fedriga

Gli atleti del Friuli Venezia Giulia che hanno preso parte alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono stati celebrati a Trieste, nel corso di una cerimonia ospitata nel Palazzo della Regione. Un momento ufficiale dedicato non solo ai risultati sportivi, ma anche al valore simbolico che lo sport rappresenta per il territorio.

Fedriga: “Orgoglio della comunità e promozione del territorio”

Nel suo intervento, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha sottolineato il ruolo degli atleti come ambasciatori della regione: “Gli atleti della nostra regione che hanno partecipato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono l’orgoglio della nostra comunità”.

Fedriga ha evidenziato anche la funzione dello sport come strumento di promozione territoriale: “Lo sport è uno straordinario canale di promozione territoriale e un evidente valore aggiunto che spesso riesce a generare interessanti occasioni di sviluppo economico e turistico”.

Nel suo intervento è stato ricordato anche il marchio regionale che comparirà sulla maglia rosa del Giro d’Italia: “Per questo sulla maglia rosa del Giro d’Italia quest’anno ci sarà il marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’. Grazie a iniziative come questa siamo certi di valorizzare le eccellenze, le bellezze e le opportunità che continua a offrire il nostro territorio”.

Sport e valori educativi

Fedriga ha poi richiamato il valore formativo dello sport: “Chi raggiunge questi livelli, non comunica solo l’importanza di essere un campione. Gli atleti olimpici hanno un’incredibile capacità di affascinare i giovani e di spingerli a praticare attività sportiva”.

E ancora: “È fondamentale trasmettere i valori dello sport, lo spirito di sacrificio, la voglia di fare squadra e la forza di rialzarsi dopo ogni sconfitta. Valori importanti per affrontare i diversi ostacoli che possiamo incontrare lungo il percorso e che ci aiutano a formare cittadini migliori”.

Gli atleti e i tecnici premiati.

I riconoscimenti della Regione e del CONI sono stati assegnati agli atleti che hanno rappresentato il Friuli Venezia Giulia nella manifestazione olimpica. Tra loro Giada Andreutti (bob), Francesco Cecon (salto con gli sci), Anna Costella (bob), Lara Della Mea (sci alpino), Martina Di Centa e Davide Graz (fondo), Alessandro Pittin (combinata nordica), Nicola Romanin e Lisa Vittozzi (biathlon), Martina Zanitzer (salto con gli sci).

Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche altri componenti della delegazione regionale. Tra questi lo skiman ed ex campione olimpico Giorgio Di Centa, il tecnico di salto con gli sci Zeno Di Lenardo, il direttore tecnico dello sci alpinismo Fabio Meraldi, il tecnico di biathlon Mirco Romanin e il direttore di gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile Peter Gerdol. Riconoscimento anche per Manuela Di Centa, vincitrice di sette medaglie olimpiche e membro onorario del CIO, presente tra i premiati della delegazione friulana.

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli e il presidente regionale del Coni CONI Andrea Marcon.