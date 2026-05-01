Sorpresa nell’alloggio Ater a Cividale: è vuoto, ma dentro si essicca marijuana

I Carabinieri della Stazione di Cividale del Friuli sono intervenuti nei giorni scorsi in un complesso di edilizia pubblico-residenziale nella frazione di Rualis, a seguito di una segnalazione legata a un controllo di routine effettuato dai tecnici dell’azienda provinciale ATER Udine.

La scoperta nell’alloggio vuoto

All’interno di un appartamento in attesa di assegnazione, gli operatori si sono trovati davanti a un ambiente allestito per l’essiccazione di marijuana. Nell’alloggio erano presenti fili, materiale utilizzato per accelerare il processo di essiccazione e un bilancino di precisione per la suddivisione delle dosi.

Il sequestro della sostanza

La sostanza stupefacente rinvenuta, per un peso complessivo di circa 100 grammi, è stata sequestrata dai militari. Sono stati immediatamente avviati accertamenti, anche di natura tecnica, per risalire a chi avesse utilizzato l’appartamento di edilizia pubblica trasformandolo di fatto in un locale per la lavorazione della marijuana.

Le verifiche sono ora concentrate sull’identificazione del soggetto che avrebbe avuto accesso all’alloggio e che avrebbe organizzato l’attività illecita all’interno della struttura pubblica, destinata invece all’assegnazione abitativa.