Due persone fermate per l’omicidio di Luca Tisi.

Potrebbe essere arrivata una svolta nelle indagini per l’efferato omicidio di Luca Tisi, il senzatetto ammazzato sabato mattina in Galleria Capitol a Udine. Secondo quanto si apprende, una perquisizione è in corso in via Deciani da parte degli agenti della Squadra Mobile del capoluogo friulano e due persone sarebbero state portate in Questura in relazione ai fatti.

La notizia è stata confermata all’Ansa dal procuratore Massimo Lia: “Stiamo svolgendo accertamenti – ha detto -, che potrebbero portare sviluppi immediati nell’inchiesta anche in base all’esito degli accertamenti che si stanno concludendo in questi minuti”.

Stando a ciò che è trapelato dalle indagini, il 58enne originario del pordenonese è stato ammazzato con una trentina di coltellate e diversi colpi alla testa. Un atto violento che ha lasciato sconvolti il quartiere, dove Luca era benvoluto, e l’intera città.