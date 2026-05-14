Lutto cittadino a Tolmezzo nel giorno dei funerali di Cristina Dalla Marta.

Tolmezzo si prepara a dare l’ultimo saluto a Cristina Dalla Marta, assessore comunale alla famiglia, disabilità, inclusione e giovani, scomparsa martedì a causa di una malattia. Le esequie si terranno domani, venerdì 15 maggio, alle 10, nel Duomo di Tolmezzo.



In segno di cordoglio per la sua scomparsa, e interpretando il sentimento dell’intera comunità che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia, il sindaco di Tolmezzo ha proclamato, con apposita ordinanza, il lutto cittadino per la giornata di venerdì 15 maggio.

Bandiere a mezz’asta e uffici comunali chiusi

Durante la giornata di lutto, le bandiere degli uffici pubblici saranno esposte a mezz’asta e listate a lutto. Il Comune ha inoltre disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali dalle 10 alle 12, in concomitanza con lo svolgimento del funerale.



Un gesto simbolico con cui l’amministrazione comunale e la città intendono rendere omaggio a una figura molto stimata, ricordata per il suo impegno a favore delle persone più fragili, dei giovani, dell’inclusione e delle famiglie.

Il cordoglio della comunità

La morte di Cristina Dalla Marta ha suscitato profonda commozione a Tolmezzo. Psicologa di professione, aveva dedicato il suo percorso personale e lavorativo al sostegno delle persone in difficoltà, portando anche nell’impegno amministrativo la stessa attenzione verso l’ascolto, la cura e la sensibilità sociale.