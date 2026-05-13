Tolmezzo piange Cristina Dalla Marta, assessore e psicologa accanto ai più fragili

Lutto a Tolmezzo per la scomparsa dell’assessore Cristina Dalla Marta.

Lutto a Tolmezzo per la scomparsa di Cristina Dalla Marta, assessore comunale con deleghe a famiglia, disabilità, inclusione e giovani. Aveva 55 anni ed è morta martedì 12 maggio a causa di una grave malattia. La notizia ha profondamente colpito la comunità carnica, dove Dalla Marta era conosciuta e stimata per il suo impegno professionale, sociale e amministrativo.

Psicologa di formazione, aveva dedicato gran parte della sua vita al sostegno delle persone più fragili. Dal primo gennaio 2026 lavorava al servizio Inserimento lavorativo di Asufc, occupandosi di percorsi per persone con disabilità o in condizioni di difficoltà. In precedenza aveva maturato una lunga esperienza nel campo educativo e sociale, prestando servizio nella Casa famiglia per minori delle suore Gianelline e al Consorzio per l’assistenza medico psico-pedagogica.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

La scomparsa dell’assessore ha suscitato commozione unanime all’interno dell’amministrazione comunale. La giunta, il Consiglio comunale e tanti cittadini si sono stretti attorno alla famiglia: il marito Massimo, i figli Martina e Marco, la mamma Rosalia e la sorella Elisa.

L’impegno per giovani, scuola e inclusione

Nel suo ruolo amministrativo, Cristina Dalla Marta aveva seguito con particolare attenzione i temi dell’inclusione, della famiglia e delle nuove generazioni. Tra i progetti a cui teneva di più c’era il percorso dedicato al rapporto tra scuola e famiglia, culminato nel convegno “Scuola & Famiglia: un’alleanza in cammino”, che aveva registrato una grande partecipazione.

Si era inoltre impegnata nella riattivazione della Consulta giovani e aveva lavorato, insieme alla vicesindaco D’Orlando, sui progetti “Attiva scuole” e “Attiva giovani”, oltre che sul potenziamento dell’InformaGiovani.

Anche dal mondo associativo sono arrivate testimonianze di affetto e riconoscenza. Il presidente della Pro loco, Renzo De Prato, l’ha ricordata come una persona sempre disponibile, capace di instaurare rapporti profondi non solo sul piano istituzionale ma anche umano.

L’ultimo saluto a Cristina Dalla Marta sarà celebrato venerdì alle 10 nel Duomo di Tolmezzo, mentre il santo rosario sarà recitato giovedì alle ore 20.00 nello stesso Duomo.