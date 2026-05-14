Festival di Majano 2026, svelato il programma: grande musica, cultura, sport e sapori

Il programma del Festival di Majano.

Dal 24 luglio al 16 agosto Majano torna a essere uno dei cuori dell’estate friulana con la 66ª edizione del Festival di Majano, appuntamento storico del Friuli Venezia Giulia e tra le manifestazioni più importanti del Nordest. Piazza Italia e l’area del festival ospiteranno anche quest’anno un calendario ricchissimo, capace di unire grande musica, eventi culturali, mostre, sport, motori, appuntamenti per famiglie ed enogastronomia.



La manifestazione, organizzata dalla Pro Majano, si conferma un punto di riferimento per il territorio, grazie a un format che negli anni ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità. Il festival è realizzato in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli e Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.



“Il Festival di Majano rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, sottolineando il ruolo centrale dei volontari e il valore sociale della manifestazione. Bini ha evidenziato anche la presenza di importanti artisti nazionali e internazionali, capace di rafforzare l’attrattività del territorio e di generare ritorni in termini di visibilità e presenze turistiche non solo per Majano, ma per l’intera regione.

Il concerto inaugurale nel ricordo del terremoto del 1976

La musica sarà ancora una volta il cuore pulsante del festival. In un anno particolarmente significativo, quello del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, che colpì duramente il Friuli e Majano in particolare, il primo grande concerto sarà dedicato alla memoria e alla condivisione.



Sabato 25 luglio alle 21, la grande Area Concerti ospiterà “Bolero Carmina Burana”, produzione imponente dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno. Sul palco saliranno oltre 200 tra musicisti e coristi, per dare vita a uno spettacolo di forte intensità emotiva e musicale, con due capolavori assoluti del repertorio sinfonico.



La cerimonia ufficiale di inaugurazione del Festival di Majano si terrà sempre sabato 25 luglio alle 19 in Piazza Italia, alla presenza delle autorità civili e istituzionali.

I grandi nomi sul palco

Il programma musicale attraverserà generi e generazioni. Domenica 26 luglio tornerà uno degli appuntamenti più amati dal pubblico, con la serata dedicata all’universo dei Pink Floyd e il live dei Pink Sonic, considerati tra i migliori tributi europei alla storica band britannica. Sarà un viaggio tra rock, atmosfere psichedeliche, classici intramontabili e suggestioni visive.



Spazio poi alla scena urban contemporanea. Sabato 1 agosto arriverà a Majano Ernia, con una tappa del suo “Solo Per Amore Summer Tour 2026”, dopo il successo ottenuto nei principali palasport italiani. Venerdì 7 agosto sarà invece la volta di Tony Boy, tra gli artisti più seguiti della nuova generazione rap italiana, forte del successo del nuovo album “Trauma”.



Domenica 9 agosto salirà sul palco Noyz Narcos, leggenda dell’hip hop hardcore italiano, atteso a Majano con l’unica data regionale del “Cruel Summer Tour 2026”. L’artista proporrà i brani del nuovo album “FUNNY GAMES” insieme ai pezzi più rappresentativi della sua carriera.



Il gran finale musicale sarà domenica 16 agosto con Caparezza, che dopo quattro anni di pausa tornerà live con il tour legato al nuovo album “Orbit Orbit”, pubblicato alla fine del 2025. Un appuntamento molto atteso, destinato a richiamare migliaia di spettatori.



I biglietti per gli appuntamenti a pagamento sono disponibili sul circuito Ticketone. I concerti dell’Ensemble Symphony Orchestra, di Tony Boy e di Caparezza sono organizzati da Zenit srl, in collaborazione con la Pro Majano.

Tanta musica anche a ingresso libero

Come da tradizione, il Festival di Majano proporrà anche numerosi appuntamenti musicali gratuiti, sia sul main stage dell’Area Concerti sia sul secondo palco di Piazza Italia.



Il 5 agosto spazio alla musica dance con tre nomi di grande richiamo della consolle: Merk & Kremont e Andrea Damante, per una serata a ingresso libero. Il 31 luglio tornerà Marakaibo – Krepapelle d’estate, mentre il 14 agosto sarà la volta del tributo a Zucchero Fornaciari con O.I. & B. con La Versiòn Cubana.



Sul second stage di Piazza Italia sono già confermate le esibizioni di Rewind tributo a Vasco il 24 luglio, May Day 28 il 30 luglio, Hanky Panky il 31 luglio, Segnali caotici l’8 agosto, Cindy & The Rock History il 13 agosto e Jvan Moda Band il 16 agosto.

L’anteprima al Castello di Udine con Bob Sinclar

Prima dell’avvio ufficiale del festival, ci sarà l’attesa anteprima con Sunset in the Castle – Degustando in FVG, evento che unisce musica elettronica internazionale ed eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio, dalle 17 alle 24, al Castello di Udine. Special guest sarà Bob Sinclar, stella mondiale della consolle. I biglietti sono in vendita su Ticketone e Ticketsms, con informazioni disponibili su www.promajano.it.

Mostre, premio Armando Prada e appuntamenti culturali

Domenica 26 luglio alle 11 si terrà la consegna del Premio Armando Prada “Un Maestro di Vita”, riconoscimento conferito da vent’anni dal Comune di Majano a personalità che si sono distinte per l’impegno umano e sociale nel territorio collinare friulano.



Durante tutte le serate del festival, nella sala Ciro di Pers, sarà visitabile a ingresso libero la mostra “Dal fiore al cosmo”, dedicata alle opere di Bruno Zilli, in arte Ribis. Udinese classe 1965, Zilli vanta collaborazioni con artisti come Anton Zoran Music e Giorgio Celiberti. L’esposizione proporrà un viaggio sensoriale ed emotivo attraverso l’astrattismo, mettendo al centro colore, linea, forma e materia.

Sport, motori, aeromodelli e attività per bambini

Il programma dedicherà ampio spazio anche allo sport e al tempo libero. Giovedì 6 agosto alle 19 tornerà la staffetta “Tre per un Gallo”, corsa amatoriale 3×5 chilometri che coinvolge ogni anno numerosi partecipanti.



Non mancheranno i raduni motoristici. Sabato 1 agosto alle 16 Piazza Italia ospiterà il 2° Raduno Lancia Delta Integrale. Domenica 9 agosto alle 9 si terrà la terza edizione del Raduno di Auto d’Epoca, mentre domenica 16 agosto alle 9 sarà la volta del 4° Raduno dei Trattori, evento molto partecipato e legato alla tradizione del territorio.

Domenica 2 agosto, a cura del Club Aeromodellistico “Barone Rosso” di Fagagna, in Piazza Italia sarà allestita una mostra statica di aeromodelli radiocomandati maxi, con motori a scoppio e a turbina.



Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie: tutte le domeniche del festival, alle 17 in Piazza Italia, sono previste attività per bambini a cura di Free Time.

Fogolârs Furlans, Festival del Dono e Funghi in Piazza

Sabato 25 luglio il festival ospiterà il tradizionale ritrovo annuale dei Fogolârs Furlans, con rappresentanti delle associazioni friulane provenienti da tutto il mondo. Il momento conviviale è previsto alle 13.

Domenica 2 agosto, dalle 7.30 in Piazza Italia, si rinnova la collaborazione tra la Pro Majano e le sezioni Afds di Majano e Susans con “Il Festival del Dono”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue e plasma. Sarà presente l’autoemoteca e sarà possibile donare sul posto.



Sempre nel primo fine settimana di agosto tornerà anche “Funghi in Piazza”, storica mostra mercato organizzata dal Gruppo Micologico Majanese, giunta alla 28ª edizione. Sabato 1 e domenica 2 agosto, durante le due mattinate, sarà possibile visitare l’esposizione e acquistare funghi freschi ed essiccati.

Il Premio Pro Majano e la rivista Majano Nuova

Anche quest’anno il festival proporrà la cerimonia di conferimento del Premio Pro Majano, riconoscimento assegnato a un simbolo del Friuli nel mondo. Il nome del vincitore e la data della cerimonia saranno annunciati nei prossimi giorni.



L’ultimo premiato è stato il maestro Giorgio Celiberti, entrato in un albo d’oro che comprende, tra gli altri, Paolo Treu, Dante Spinotti, Giorgio Di Centa, le Frecce Tricolori, Chiara Cainero, la Cineteca del Friuli, Don Domenico Zanier, Bruno Pizzul, Don Alessio Geretti, Pietro Pittaro, Enzo Cainero, Giannola Nonino, Edi Orioli e Jonathan Milan.



L’enogastronomia, anima del festival

Le eccellenze della cucina friulana, italiana e mitteleuropea saranno ancora una volta uno dei punti di forza del Festival di Majano. I visitatori potranno scegliere tra tre distinte aree tematiche.

Alla Boutique della Brace si potranno gustare il galletto allo spiedo, costa e salsiccia, oltre ai wurstel ripieni di formaggio e arrotolati nella pancetta. Nella Cucina Centrale spazio alla Wienerschnitzel con patate, preparata dagli Amis di San Martin. L’Angolo della bontà proporrà invece l’immancabile filetto del festival in quattro varianti, insieme allo spazio enoteca con i vini delle migliori cantine del territorio e alla birreria con birra a caduta.

Non mancherà lo spazio di Cucina di Carnia, con frico morbido o friabile, cjarsons alle erbe e gnocchi allo speck e ricotta affumicata. Nel giardino centrale si potranno assaggiare la costata con 40 giorni di frollatura, proposta dalla macelleria Zamolo, e gli arrosticini.



Tutti i venerdì del festival, su prenotazione, sarà inoltre possibile degustare una fiorentina di oltre un chilogrammo, servita al tavolo con vini del territorio proposti e consigliati da un sommelier professionista.

Le degustazioni speciali

Il calendario gastronomico sarà arricchito da diverse degustazioni mirate. Il 24 e 25 luglio ci sarà la degustazione di Riccioli di Trota a cura di Le Gravate – Rivoli di Osoppo. L’1 e 2 agosto toccherà ai calamari proposti da A.R.C.U., associazione ricreativa culturale Urbignacco di Buja.



Il 7 e il 9 agosto spazio alla pizza de Il Gatto e il Rosso, mentre l’8 agosto si potranno degustare tortelli, torta fritta e salumi emiliani a cura degli amici del comune gemellato di Traversetolo, in provincia di Parma. Il 14, 15 e 16 agosto saranno invece protagonisti la picanha all’inglese, l’hulkburger di salsiccia e i primi piatti a cura di Bar Ristoro da Teresine.

Il gran finale con i fuochi d’artificio

A salutare il pubblico della 66ª edizione sarà, sabato 15 agosto, pochi minuti prima della mezzanotte, il tradizionale Grande Finale Pirotecnico, uno degli appuntamenti simbolici del Festival di Majano. Un momento atteso che chiuderà idealmente la manifestazione, dando appuntamento all’edizione 2027.