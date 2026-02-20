Tolmezzo, a nuovo i bagni dell’autostazione. E contro il degrado arriva l’unità cinofila

Stazione delle corriere di Tolmezzo: riqualificati i bagni.

Un segnale per il decoro urbano e la legalità: si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dei bagni pubblici dell’autostazione delle corriere di Tolmezzo, infrastruttura di proprietà della Comunità di montagna della Carnia. L’intervento non è solo una risposta al degrado strutturale, ma il primo passo di una strategia di sicurezza più serrata che vedrà presto in campo anche i cani della Polizia Locale.

Il restyling contro il vandalismo

L’area, punto di riferimento per centinaia di pendolari e studenti ogni giorno, era stata pesantemente danneggiata da continui atti vandalici. La manutenzione ha riguardato il ripristino degli impianti idrico-sanitari, la tinteggiatura degli interni e una pulizia profonda per garantire la totale fruibilità dei servizi. L’obiettivo è duplice: restituire dignità a un luogo pubblico fondamentale e migliorare le condizioni lavorative di chi si occupa quotidianamente della pulizia e della gestione della struttura.

La linea dura di De Crignis: «Area sensibile»

Il Presidente della Comunità di montagna, Ermes De Crignis, non ha nascosto le criticità degli ultimi anni a causa di episodi di cronaca che hanno compromesso la sicurezza e il decoro dell’intera area: “Da anni ormai la Comunità si ritrova costretta ad intervenire con simili opere di ripristino e risanamento. L’Autostazione rappresenta un’area molto sensibile, che necessita di una particolare attenzione, soprattutto sul piano della sicurezza.”

La novità: il presidio con l’unità cinofila

La vera svolta sul piano della prevenzione riguarda però il potenziamento dei controlli. Oltre al presidio costante della Polizia Locale, è prevista una novità rilevante per il contrasto alla microcriminalità e allo spaccio:

“Questi lavori – continua De Crignis – si inseriscono in una visione più ampia sul tema della sicurezza, ambito sul quale negli anni abbiamo continuato a investire. La Comunità non si è mai arresa a comportamenti incivili e violenti, che intende continuare a contrastare con determinazione. Prezioso il costante supporto delle forze dell’ordine, tra cui la Polizia Locale che opera tutti i giorni per contribuire alla sicurezza, reale e percepita, degli utenti della stazione. Un’azione che sarà ulteriormente potenziata anche dalla prossima attivazione di una unità cinotecnica della Polizia Locale, che supporterà gli agenti nella loro lotta preventiva e repressiva al traffico di sostanze stupefacenti”.