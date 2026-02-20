Nuovo volo di Aeroitalia tra Trieste e Salerno.

Si amplia il network nazionale di Aeroitalia con l’inaugurazione della prima rotta diretta tra Trieste Airport e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. Un collegamento strategico che, a partire dal 24 maggio 2026, unirà il Friuli Venezia Giulia con la Campania meridionale, aprendo nuove opportunità per turismo, business e mobilità tra Nord e Sud Italia.

Lo scalo di Trieste – punto di riferimento non solo per il Friuli Venezia Giulia ma anche per l’Austria, la Slovenia e la Croazia – rafforza così la propria rete di collegamenti nazionali, mentre Salerno consolida il proprio ruolo di porta d’accesso privilegiata al Cilento e alla Costiera amalfitana.

La nuova rotta sarà operata con Embraer 190 da 100 posti e prevede due frequenze settimanali. Le partenze da Salerno sono programmate martedì e il sabato alle 13:10, mentre i ritorni da Trieste sono previsti alle 15:30 nelle stesse giornate.

L’inizio della collaborazione tra Aeroitalia e il Trieste Airport.

“Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l’avvio del nostro primo collegamento da Trieste– ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Si tratta di una novità importante nella storia di Aeroitalia e testimonia la nostra volontà di espanderci su tutto il territorio nazionale. La nuova rotta diretta verso Salerno rappresenta un passo significativo per accorciare le distanze tra nord e sud, offrendo un servizio che risponde concretamente alle crescenti esigenze di mobilità di cittadini, imprese e turisti. Con questa inaugurazione, Aeroitalia rafforza il proprio impegno a favorire lo sviluppo delle comunità e a promuovere collegamenti diretti tra aree strategiche del Paese”.

Soddisfazione anche da parte dello scalo regionale. “Siamo felici di questa nuova rotta per Salerno a partire dal mese di maggio, che segna anche l’inizio della collaborazione con Aeroitalia – commenta Fabio Gallo, Amministratore Delegato di Trieste Airport – . L’auspicio è che possa essere solo il primo passo di un più importante programma di sviluppo del network da e per l’aeroporto di Trieste per il prossimo futuro”.