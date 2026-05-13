A Udine arriva il Job Breakfast: oltre 750 offerte di lavoro da 42 aziende

La nuova edizione del Job Breakfast a Udine.

Oltre 750 offerte di lavoro in tutti i settori proposte da 42 aziende di primaria importanza ed enti pubblici. È quanto offre a laureati e studenti dell’Università di Udine l’undicesima edizione del Job Breakfast, la fiera del lavoro informale dell’Ateneo, che si terrà venerdì 15 maggio. A partire dalle 8.30, negli spazi delle grandi aule del polo scientifico (via delle Scienze 206, Udine). Un cambio di sede, quest’anno, per mettere in sicurezza la manifestazione vista l’incertezza meteorologica. Tradizionalmente, infatti, il career day ha la peculiare caratteristica di svolgersi all’aperto, in piazza Libertà.



Il Job Breakfast, organizzato con il sostegno della Fondazione Friuli, è un evento unico nel suo genere. Ogni anno richiama l’attenzione di molte centinaia di giovani di tutti i corsi di laurea perché semplifica l’incontro tra domanda e le offerte di lavoro mettendo a proprio agio i candidati in un clima confortevole e conviviale. Grazie, e a iniziare, dalla colazione comune offerta a tutti i partecipanti. Sarà presente anche uno spazio dedicato all’attività di orientamento all’università. Un’opportunità per scoprire e approfondire la conoscenza di tutte le opportunità formative dell’Ateneo.



Nelle dieci edizioni precedenti hanno partecipato all’evento circa 2000 studenti e laureati e 265 aziende che hanno proposto, in totale, quasi 3600 posizioni professionali.

Il programma

L’evento inizierà alle 8.30, nell’aula C10. Sarà introdotto dai saluti: del rettore, Angelo Montanari; dell’assessore ai rapporti con l’università, cultura e istruzione del Comune di Udine, Federico Pirone, e della vice direttrice centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, Anna D’Angelo. Sarà presente anche il direttore generale dell’Ateneo, Gabriele Rizzetto.

La giornata si aprirà con la consueta “Colazione con le imprese” offerta a tutti i presenti. Seguiranno le presentazioni delle 42 aziende ed enti. Quindi i candidati potranno consegnare i curriculum ai rappresentanti aziendali e sostenere con loro colloqui di selezione individuali fino alle 13 circa. Per maggiori informazioni consultare il sito web www.uniud.it/careercenter o telefonare allo 0432 556274.

“Il servizio di placement – spiega il professor Cortella – rappresenta il naturale completamento dei percorsi formativi del nostro Ateneo. È importante perché l’università è parte integrante dello sviluppo sociale ed economico della comunità in cui opera. Mettere in relazione i talenti formati dall’Ateneo con il sistema produttivo e istituzionale significa favorire l’occupazione, sostenere l’innovazione, trattenere competenze sul territorio e offrire alle aziende profili preparati, in grado di contribuire alla crescita”.

I settori aziendali

Aziende ed enti presenti al Job Breakfast appartengono a molti e svariati attività e settori, fra i quali: acciaio, aeroporti, architettura, assicurativo, autostrade, bancario, cantieristica, componentistica nucleare, componentistica specializzata, consulenza aziendale e strategica, consulenza fiscale e del lavoro, consulenza IT, difesa, dolciario, energia, finanziario, grande distribuzione, legno-arredo, macchinari automatizzati, marketing, motori elettrici, multiutility, packaging, prodotti ittici, pubblica amministrazione, ricerca di personale, servizi di ingegneria, siderurgia, sistemi di climatizzazione, sistemi riscaldanti, soluzioni di irrigazione, trasporti e logistica, tributario, vetro.

Le realtà presenti e le offerte di lavoro

Il numero di posizioni aperte per ogni realtà presente: Acciaieria Bertoli Safau (20), AcegasApsAmga (4), Aeroporto Fvg, Agenzia delle entrate (400), Alfa Sistemi (5), Banca 360 Credito Cooperativo Fvg (2), Biko Meccanica (2), Cafc, Carraro Group (20), Ceccarelli Group (3), Claber (3), Compa Fvg, Danieli&C Officine meccaniche (10), Fantoni Group (4), Fincantieri (86), Fiorital (6), Friulia (2), Goriziane Holding (4), Gruppo Pittini (10), Gruppo Sparkasse Civibank (4), Ilcam Group (4), Inail Fvg, Jeud Ets, Lidl Italia (8), Lombardini22 (15), Modine (22), Nidec Acim (12), Perfetti Van Melle (4), PriceWaterhouseCoopers – PWC, Quinn (8), Regione Friuli Venezia Giulia (27), Rhoss (3), Servizi Cgn (2), Sipa (3), Sisecam (7), Sms Group (30), Società autostrade Alto Adriatico, Sti Engeneering (6), Tecnoinox (2), Umana (oltre 100), Westinghouse Electric Italy (23), Zoppas (9). A queste si aggiungono le centinaia di opportunità di inserimento nel settore pubblico. (sg)