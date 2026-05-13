La mini-impresa degli studenti dello Zanon vince la finale regionale e vola a Roma

Con la borraccia modulare Mobble, il progetto Fleeve conquista la finale Fvg di Impresa in Azione.

La classe quarta dell’Istituto Zanon di Udine si aggiudica la finale regionale di Impresa in Azione, il percorso di educazione imprenditoriale promosso da Junior Achievement Italia e sostenuto in Friuli Venezia Giulia dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine. A conquistare il primo posto è stata la mini-impresa Fleeve, grazie a Mobble, una borraccia termica modulare pensata per adattarsi alle esigenze di chi vive una quotidianità dinamica e in continuo movimento.



La finale si è svolta oggi, mercoledì 13 maggio, a Udine, negli spazi della Cciaa Pn-Ud affacciati su piazza Venerio, trasformati per l’occasione in una vera e propria fiera dell’imprenditorialità studentesca. Gli studenti hanno allestito i propri stand e presentato i progetti davanti alla giuria tecnica, mettendo in campo idee innovative, prototipi e business plan.

Sette mini-imprese in gara a Udine

Sono state sette le mini-imprese protagoniste della finale 2026, con progetti arrivati da Udine, Codroipo, Tarvisio e Isola, in Slovenia. L’edizione di quest’anno ha confermato anche la dimensione transfrontaliera del percorso, ormai consolidata grazie alla partecipazione di scuole slovene accanto agli istituti del Friuli Venezia Giulia.



Il programma, attivo sul territorio dal 2018 grazie all’impegno della Camera di Commercio Pordenone-Udine, permette agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di sperimentare concretamente la nascita di un’impresa: dall’idea iniziale allo sviluppo del prodotto, fino alla definizione del piano di business.



Ad accompagnare i ragazzi ci sono stati docenti e dream coach, imprenditori e professionisti con il ruolo di mentori, chiamati ad aiutare gli studenti a trasformare le intuizioni in progetti strutturati.

La vittoria di Fleeve e della borraccia Mobble

Il primo premio è andato alla mini-impresa Fleeve dell’Istituto tecnico Antonio Zanon di Udine. Il progetto vincitore ruota attorno a Mobble, una borraccia termica modulare progettata per rispondere in modo flessibile alle necessità di uno stile di vita moderno.

L’idea ha convinto la giuria per la capacità di unire funzionalità, attenzione alle abitudini quotidiane e potenzialità di sviluppo imprenditoriale. Per gli studenti dello Zanon il percorso proseguirà ora con i Campionati Nazionali di Imprenditorialità, in programma a Roma il 4 e 5 giugno.

Gli altri premi assegnati

Nel corso della giornata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti. Il Premio Miglior Prototipo è andato al Team Samba dell’Iis Linussio di Codroipo, che ha presentato cuscini innovativi dotati di tecnologia Wi-Fi per migliorare il benessere quotidiano attraverso il suono.

Il Premio Innovazione è stato vinto da Confini da vivere, progetto dell’Istituto Bachmann di Tarvisio: una piattaforma web pensata per creare pacchetti turistici su misura nell’area della Triplice Frontiera, tra Italia, Austria e Slovenia.

Il Premio Miglior Team Transfrontaliero è stato invece assegnato a Perla Blu, della Scuola media Pietro Coppo di Isola, in Slovenia: un ristorante galleggiante ecosostenibile con vista panoramica sulla costa slovena.

In questa edizione, inoltre, Ja Alumni ha attribuito tre premi individuali agli studenti Mediha Idrizi, Ilaria Pirker e Tommaso Miani.

I complimenti della Camera di Commercio

I complimenti ai team vincitori e a tutti i partecipanti sono arrivati dal vicedirettore di Tef, consortile della Cciaa Pn-Ud, Barbara Nicoletti, e dalla giuria tecnica incaricata di valutare i progetti. Tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e potranno candidarsi alla competizione europea anche attraverso la “giuria popolare” del web.

All’evento erano presenti anche i dream coach Selina Rosset e Giovanni Barbetta di Tech4I, Luca Rossi e Alberto Vendrame del Comitato giovani imprenditori Cciaa Pn-Ud, oltre agli imprenditori Germano Scarpa e Nicola Giarle. Presente anche il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Udine, Mauro Pantanali, per il secondo anno al fianco della Camera di Commercio e del team di Fiera in Azione.

Tutte le mini-imprese in gara

Alla finale regionale di Impresa in Azione erano presenti sette mini-imprese, ciascuna con un’idea imprenditoriale sviluppata dagli studenti a partire da bisogni concreti e trasformata in un progetto da presentare alla giuria.

La mini-impresa vincitrice è stata Fleeve, dell’Istituto tecnico Antonio Zanon di Udine, con Mobble, una borraccia termica modulare pensata per adattarsi alle esigenze di chi si sposta spesso durante la giornata. Il prodotto punta sulla praticità e sulla possibilità di modificare la borraccia in base ai diversi momenti d’uso.

Dall’Iis Linussio di Codroipo sono arrivati tre progetti. Vapor Taste ha proposto dispositivi che sfruttano l’olfatto per modificare la percezione del gusto, con l’obiettivo di favorire abitudini alimentari più sane senza cambiare gli ingredienti dei cibi. Zippè ha presentato Zip Lunch, un contenitore per alimenti riutilizzabile e pratico per la pausa pranzo, caratterizzato da una chiusura con cerniera pensata per essere più resistente rispetto ai sistemi tradizionali. Sempre dal Linussio è arrivato Team Samba, premiato per il miglior prototipo, con cuscini tecnologici dotati di collegamento Wi-Fi e musica gestita tramite app, pensati per offrire un’esperienza di relax personalizzata.

L’Istituto Bachmann di Tarvisio ha partecipato con Confini da vivere, progetto premiato per l’innovazione. L’idea è una piattaforma web per creare pacchetti turistici su misura nell’area della Triplice Frontiera, tra Italia, Austria e Slovenia, con l’obiettivo di mettere in rete un’offerta turistica oggi frammentata.

Dalla Scuola media Pietro Coppo di Isola, in Slovenia, sono arrivati due progetti. Hyperzone immagina un centro multifunzionale per giovani e famiglie nell’ex stabilimento industriale Delamaris di Izola, pensato come spazio moderno e sicuro per socializzare e organizzare eventi durante tutto l’anno. Perla Blu, premiato come miglior team transfrontaliero, propone invece un ristorante galleggiante ecosostenibile con vista panoramica sulla costa slovena, unendo ristorazione, innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente.