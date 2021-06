L’incidente sulla regionale di Villasantina.

Sono caduti dalla moto, questo pomeriggio, dopo le 16,30, sulla strada regionale 355, nel comune di Villasantina. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due giovani sono finiti a terra con la moto.

Sul posto è arrivato l’elicottero inviato dalla centrale Sores di Palmanova e l’ambulanza. Il conducente della moto è quello che ha riportato i traumi maggiori. I sanitari lo hanno trovato incosciente e l’hanno portato in elicottero all’ospedale di Udine.

Le sue condizioni sono attualmente gravi, ma è stabile. Il passeggero, invece, ha riportato alcune botte ed è stato trasferito nel nosocomio di Tolmezzo per le cure del caso. Per mettere in sicurezza la strada e collaborare nei soccorsi sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo.

