Aurora Fochesato premiata a Casarsa.

Premiazione in Municipio a Casarsa della Delizia per Aurora Fochesato: un tributo al trionfo ottenuto dall’atleta sangiovannese a Lakeside (Regno Unito) dove si è laureata Campionessa del Mondo under 18 di freccette.

A consegnarle il riconoscimento a nome della comunità il sindaco Claudio Colussi e l’assessore comunale allo sport Samuele Mastracco i quali hanno sottolineato come Fochesato abbia portato il nome di Casarsa e San Giovanni sul tetto del mondo.

Fochesato si era già laureata campionessa italiana ed europea: ora ha completato la serie di successi con il titolo mondiale, prima atleta italiana a centrare questo obiettivo. Un obiettivo resto ancora più importante visto il suo impegno nel portare avanti sport e studio, sostenuta dalla famiglia.