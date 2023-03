Incidente sulla Pontebbana a Casarsa.

Due persone sono state soccorse dai sanitari questa mattina intorno alle 7 di oggi per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo la statale 13 Pontebbana, nel tratto che prende il nome di via Sisto Biasutti, a Casarsa della Delizia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri), due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo fronto-laterale.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, è stato attivato il Sores che ha inviato sul posto gli equipaggi di due ambulanze provenienti da San Vito al Tagliamento.

Il personale sanitario ha preso in carico le due persone ferite nell’incidente che sono state trasportate entrambe all’ospedale di San Vito al Tagliamento con le ambulanze, una in codice verde e una in codice giallo. Attivati, per quanto di competenza, i vigili del fuoco.