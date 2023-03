Escort a Udine, tutti i dati forniti dal sito Escort4you

Ogni anno Istat e Codacons raccolgono dei dati riguardo il settore delle escort in Italia: si tratta di statistiche che poi vengono analizzate ed elaborate dai siti specializzati del settore, come Escort4you. In questo articolo Escort4you spiega i dati generali sul fenomeno in Italia e in particolare a Udine e nel resto del Friuli. Secondo gli ultimi dati a disposizione, le escort in Italia superano le 120 mila, con oltre 3 milioni di clienti. Nel 2021 il settore ha generato oltre 4 miliardi e mezzo di euro, nonostante l’assenza di regolamentazioni. Vediamo ora la situazione a Udine e nel resto della regione.

Escort a Udine, tutto quello che c’è da sapere

Le escort a Udine sono circa 500, un numero piuttosto elevato se si pensa che ad esempio le escort a Trieste, con più del doppio degli abitanti, sono solo 300. Udine è una città molto amata dalle escort, che ne apprezzano il costo della vita ridotto rispetto ad altri centri e il fatto che sia una città a misura d’uomo, oltre ad una posizione molto comoda per spostarsi in altre regioni ricche del nord Italia e in altri Paesi molto frequentati dai turisti, come l’Austria e la Croazia. Oggi trovare una escort a Udine è semplice, vista la possibilità di visitare i portali specializzati come Escort4you che forniscono tutte le informazioni necessarie per contattare le ragazze, oltre ai servizi e ai prezzi. E a questo proposito, le escort a Udine hanno un costo medio di 90 euro a prestazione, attestandosi su un livello abbastanza alto a livello di prezzo rispetto a molte città vicine. Ad esempio, le escort a Pordenone (circa 360 sex workers) hanno un costo medio di 75 euro, mentre le escort a Gorizia (circa 100 lavoratrici) chiedono in media solo 65 euro a prestazione.

Come si evolve il settore

Visto il trend degli ultimi dieci anni, è molto probabile che il settore continuerà a crescere, anche considerando che si attende nei prossimi anni una norma che regoli il business delle escort in Italia e che magari consenta loro di acquisire maggiori garanzie. Al momento, la crescita del fenomeno è molto aiutata dai siti specializzati, che permettono alle lavoratrici di registrarsi e creare profili per essere contattate da un maggior numero di clienti.