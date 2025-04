Premiata una mamma friulana a Miss Mamma Italiana 2025

Il concorso Miss Mamma Italiana 2025.

Continuano le selezioni per l’edizione 2025 di Miss Mamma Italiana, il concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme di tutta Italia. Giunto alla sua 32ª edizione, il format ideato e curato da Paolo Teti (Te.Ma Spettacoli) prosegue il suo tour tra sfilate, prove di abilità e momenti di spettacolo, sostenendo l’Associazione Arianne, attiva nella lotta all’endometriosi.

Nel fine settimana scorso, presso l’Hotel Gran Torino di Abano Terme, si è svolta una delle tappe ufficiali, che ha visto la partecipazione di decine di mamme provenienti da varie regioni italiane che oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. Tra loro, si è distinta anche la friulana Donatella Cecchele, 54 anni, operatrice socio sanitaria di Casarsa della Delizia (PN), mamma di tre figli. Per lei è arrivata la fascia di “Miss Mamma Italiana Sportiva”, un riconoscimento alla sua energia e alla prestanza fisica dimostrata durante le prove.

La vincitrice assoluta della selezione è stata Sara Besutti, 26enne di Sabbioneta (MN), agente di commercio e mamma di Bianca, 4 anni. A conquistare la fascia “Gold” (per mamme dai 46 ai 55 anni) è stata Liset Rachel Puig, 53 anni, di San Bonifacio (VR), mentre il titolo “Evergreen” (riservato alle mamme over 56) è andato a Marilena Pesce, 66 anni, di Camposampiero (PD).

Queste le mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Damigella d’Onore” LARISA NEGRU, 36 anni, casalinga, di Solesino (PD), mamma di Maria, Gabriel e Matei, di 16, 11 e 3 anni;

◦ “Miss Mamma Dolcezza” KETTY MIOZZO, 44 anni, educatrice, di Curtarolo (PD), mamma di Ester di 12 anni;

◦ “Miss Mamma Mio” LUCIA PENZO, 51 anni, dietista, di Jesolo (VE), mamma di Novella ed Alvise, di 21 e 15 anni;

◦ “Miss Mamma Sprint” CRISTINA SOLURI, 47 anni, impiegata, di Borgofranco d’Ivrea (TO), mamma di Antonio di 26 anni;

◦ “Miss Mamma Glamour” MARIANNA MILAN, 48 anni, commessa, di Padova, mamma di Christian di 27 anni;

◦ “Miss Mamma Sorriso” CRISTIANA BERTIN, 55 anni, casalinga, di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), mamma di Michele, Marco e Manuele, di 27, 24 e 21 anni;

◦ “Miss Mamma in Gambe” TERESA ESPIMEDIO, 51 anni, casalinga, di Ponte di Piave (TV), mamma di Elena, Silvia e Gregorio, di 27, 23 ed 11 anni;

◦ “Miss Mamma Sportiva” DONATELLA CECCHELE, 54 anni, oss, di Casarsa della Delizia (PN), mamma di Nadia, Elena e Neyema, di 32, 31 e 22 anni;

◦ “Miss Mamma Radiosa” LAURA DORIA, 51 anni, collaboratrice scolastica, di Caorle (VE), mamma di Morgana di 21 anni;

◦ “Miss Mamma Eleganza” PATRIZIA SALVAN, 63 anni, casalinga, di Padova, mamma di Claudio e Tania, di 43 e 39 anni;

◦ “Miss Mamma Solare” MICHELA ANDOLFO, 56 anni, infermiera, di Pozzonovo (PD), mamma di Federico di 15 anni;

◦ “Miss Mamma Fashion” ELISA BERNARDINI, 59 anni, casalinga, di Padova, mamma di Stefano e Daniele, di 28 e 22 anni;

◦ “Miss Mamma Premio Speciale” PAOLA CRIVELLARI, 57 anni, operaia, di Monselice (PD), mamma di Angelica e Gessica, di 33 e 28 anni;

◦ “Miss Mamma Arianne” SILVIA CARDELLO, 59 anni, operatrice scolastica, di Padova, mamma di Beatrice ed Eleonora; di 27 e 21 anni;

◦ “Miss Mamma Simpatia” ANGELA DERVISHI, 54 anni, operaia, di Padova, mamma di Jessica e Leonarda, di 29 e 21 anni e GIUSEPPINA SGARAVATO, 83 anni, casalinga, di Villadose (Rovigo), mamma di Isabella di 54 anni.