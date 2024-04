Al via la Sagra del Vino di Casarsa: il programma dei primi 3 giorni

Il programma dei primi giorni alla Sagra del Vino.

Casarsa della Delizia apre le porte alla 76esima edizione della Sagra del Vino, con un calendario ancora più esteso che va dal dal 24 aprile al 6 maggio. Saranno ben 13 i giorni di festa, comprensivi di due fine settimana e i ponti del 25 aprile e 1 maggio. In programma oltre 120 appuntamenti tra i quali enoteca, degustazioni, chioschi, Luna Park, musica, teatro di strada, sport, mercatini, eventi bimbi, cultura, Land art, mostre, la Selezione spumanti Filari di Bolle e la Marcia del Vino.

Mercoledì 25 aprile.

Mercoledì 24 aprile la 76ma Sagra del vino di Casarsa della Delizia inizierà alle 17 in sala consiliare Palazzo Burovich de Zmajevich con l’inaugurazione ufficiale e la premiazione Filari di Bolle, 10a selezione spumanti 2024 Casarsa della Delizia.



Alle 19 l’apertura del luna park e dei chioschi enogastronomici (Amateca Amatori isola centrale via XXIV maggio, Polisportiva Basket via XXIV maggio; Vecchie Glorie via Valvasone; D-Segno Centro ricreativo parrocchiale; SAS Casarsa Centro ricreativo parrocchiale; Libertas Casarsa via XXIV maggio, La Rossa Pezzata piazza Cavour).



Alle 19 allo Zen Café di via Risorgimento, l’Estate addosso con dj Fabione e GG vox, mentre alle 21.30 Stasera si suona al Bar agli Amici di Piazza Italia con musica dal vivo con St. John Upon the Fired House, birra Ceca Starobrno Czech.

Giovedì 25 aprile.

Il 25 aprile la 76ma Sagra del Vino di Casarsa della Delizia inizierà alle 9.30 con Biathlon Agility Dog, una gara da non perdere all’ex polveriera, in via Polveriere 17. Un grande evento dal richiamo nazionale a cura dell’Associazione Cinofila Casarsa, che vedrà in gara tanti appassionati di questa disciplina sportiva insieme ai propri cani. Memorial per Sergio Battiston. Gara valevole per la selezione WAO. Giudice Mario Lovo.Per info: Barbara 338.8203904 – mail: cinofilaacrv@gmail.com

Poi alle 10 con il mercatino Arti, Sapori, Antichi Mestieri e Creatività in via G. Pasolini, via Risorgimento, via Valvasone e via Menotti. Sempre alle 10 in via Pasolini, Spazio per bambini 4M3 Aps, decorazione di dormire in gesso che verranno regalate ai bambini. Partecipazione gratuita. E sempre alle 10, l’evento di apertura della mostra Persone e personaggi di Casarsa 2024 nel Negozio ex Ellero di Piazza Italia, 29.

A seguire alle 10.30 al Campo Vecchio di via del Fante, 2, il Memorial Santino Chinotto Incontro di calcio tra la squadra delle Vecchie Glorie Casarsa e la rappresentativa Over 50 delle Società: S.A.S. Casarsa, Codroipo, Doria Castions, Rauscedo, Sesto al Reghena, Valvasone e Zoppola. Alle 11, apertura del luna park e dei chioschi enogastronomici.

Alle 11 in Amateca, Training: il refosco, degustazione guidata a cura di Onav /Selezione di Pordenone. Posti limitati, prenotazione solo via WhatsApp al 338 7874972. Quota di partecipazione € 15,00. Alle 11, evento di apertura della mostra 100 anni di Sas Casarsa al Centro Ricreativo Parrocchiale della Parrocchia di Santa Croce e Beata Vergine del Rosario.

Nel pomeriggio, un fitto programma di spettacoli di strada: alle 15.30 e alle 17.30 Allok! In piazza Cavour. Alle 16 e alle 18, Mininè, animazione itinerante per le vie del centro su trampoli che renderà Casarsa il Paese delle Meraviglie. Alle 16.30 e alle 18.30 in piazza Cavour Maromas, spettacolo di strada in base alle acrobazie del circo.

Alle 17 in Sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, Pier Paolo Sabbatini presenta Le distillerie storiche tra Livenza e Tagliamento. Alle 18, allo Zeb Café Aperol Party e sempre alle 18 al bar Agli Amici, Tais e Crostins – L’aperitivo e crostini in fantasia, cantina Bortolin Angelo Valdobbiadene.

Venerdì 26 aprile.

Venerdì 26 aprile la 76ma Sagra del Vino inizierà alle 18 con l’apertura del Luna Park e dei chioschi enogastronomici. Alle 18 allo Zeb Café, Feo Pizze con dj Teso e GG vox.

Alle 20.30 in Sala consiliare di Palazzo Burovich, Tre quarti di vino, una lettura scenica con accompagnamento musicale rigorosamente in 3/4. Lo spettacolo narra un racconto noir, ambientato in un’osteria, che parla di amicizia, denaro, tradimento, rapimento … e riscoperta dell’amicizia. Diverse tipologie di vino fanno da sfondo alla narrazione arricchendola con le loro fragranze e con il loro carattere. Alle 22, Veni Vidi Brindi al Bar Agli amici in piazza Italia.