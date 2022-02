Le candidature per lo Zecchino d’Oro.

Il festival della canzone per bambini dello Zecchino d’Oro riparte con i casting per la 65esima edizione, in programma il prossimo dicembre. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti del Friuli-Venezia Giulia potranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata. Dal 1959 ad oggi sono stati 11 i bambini del Friuli-Venezia Giulia a salire sul palco dello Zecchino d’Oro, di cui una, Barbara Ferigo, ha interpretato un brano vincitore, Quarantaquattro gatti, nel 1968. L’ultima a rappresentare il Friuli- Venezia Giulia allo Zecchino d’Oro è stata, nel 2015 alla 58esima edizione, Dania di Cassacco con il brano il Rompigatto. Partecipare è semplice: basta scegliere dalla playlist dei brani più famosi di Zecchino d’Oro il preferito, impararne il testo, cantarlo in un video della durata di un minuto e caricare il video – insieme a una breve video presentazione – sul sito di Zecchino d’Oro.

La procedura di selezione è totalmente gratuita e rivolta a tutti i bambini e le bambine tra i 3 e i 10 anni. La playlist tra cui scegliere i brani, che comprende i grandi classici come Volevo un gatto nero e Il valzer del moscerino e i successi degli ultimi anni come Custodi del Mondo e Superbabbo, è disponibile sul sito casting.zecchinodoro.org. I video saranno esaminati dallo staff di Antoniano e i bambini e le bambine selezionati saranno poi riascoltati in una seconda fase di selezione. L’obiettivo non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti più adatti alle canzoni in gara a Zecchino d’Oro 2022. Partecipare allo Zecchino d’Oro è un’occasione unica, che insegna a stare insieme, a divertirsi e impegnarsi attraverso la musica. I bimbi prestano, infatti, la loro voce e la loro grinta alle canzoni, vere protagoniste della gara. Nel 2021 sono state circa 3.000 le video esibizioni ricevute da Antoniano, tra le quali sono stati scelti i 17 solisti che hanno partecipato alla trasmissione di Rai1.

