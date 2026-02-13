Sala gremita, alla Casa della Musica, per celebrare i vent’anni di attività di Cervignano Nostra in occasione della presentazione del numero 17 della rivista annuale dell’associazione. Un traguardo importante che ha visto la presenza del presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, che ha consegnato il sigillo consiliare al presidente del sodalizio, Michele Tomaselli.

Il riconoscimento del Consiglio regionale

I presidente Tomaselli e Bordin alla consegna del sigillo del Consiglio regionale

Nel suo intervento, Bordin ha sottolineato il valore simbolico del riconoscimento: “E’ una testimonianza di riconoscenza, ma prendetelo anche come uno stimolo a continuare questo percorso di impegno e racconto della comunità. A Michele e a tutti i collaboratori, va un ringraziamento sentito: si tratta di una realtà che richiede dedizione, passione e tanto lavoro per spiegare il territorio, le sue ricchezze, le sue criticità e le sue progettualità”.



E ha poi richiamato l’importanza della memoria storica: “Parlare di storia, arte e cultura del territorio significa anche affrontare pagine drammatiche, come quelle della Seconda guerra mondiale e degli internati. Sono storie di persone che hanno vissuto momenti difficili e che spesso non ci sono più. Se nessuno le racconta, le perdiamo. Il nemico più grande che dobbiamo affrontare, giorno dopo giorno, è l’oblio”.

Il sostegno alle associazioni culturali

Il presidente ha infine evidenziato il sostegno concreto alle associazioni: “Due anni fa, il Consiglio regionale ha introdotto una linea contributiva per il mondo associativo con l’obiettivo di consentire a realtà come Cervignano Nostra di lavorare, produrre, essere attive, realizzare iniziative e pubblicazioni. Questo perché vuole essere un interlocutore, un collaboratore e un amico di chi porta avanti queste preziose opere di testimonianza”.

Concetti ribaditi anche dal sindaco Andrea Balducci, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’associazione nel rafforzare il senso di appartenenza e nel custodire la memoria collettiva della comunità, evidenziando come il dialogo tra istituzioni e realtà associative rappresenti un valore fondamentale per la crescita culturale del territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Cervignano Nostra, Tomaselli, presente insieme al segretario Luca Furios e al direttivo: “Questi vent’anni si sono rivelati importanti anche per i risultati ottenuti nella tutela del patrimonio architettonico locale, di conseguenza non possiamo che esprimere un giudizio positivo su questo percorso. L’augurio è di continuare a sensibilizzare la comunità alla salvaguardia dell’edificato di qualità”.

La copertina del numero 17 di Cervignano Nostra è dedicata al compianto Luciano Sartoretti, presidente di CrediFriuli e da sempre punto di riferimento per le comunità del territorio: un omaggio che racchiude lo spirito della serata, nel segno della memoria e dell’impegno per il bene comune.