Scatta l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia dove la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo valida dalle ore 6 alle 12 di domani, sabato 14 febbraio 2026, in previsione di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Pur non trattandosi di un evento di particolare intensità, la situazione potrebbe comunque provocare disagi circoscritti, soprattutto nelle zone montane e lungo la fascia costiera, dove la combinazione tra precipitazioni e marea sostenuta impone un livello di attenzione più elevato.

La situazione meteorologica delle ultime ore

La giornata di oggi, venerdì, è stata caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico che ha portato aria relativamente mite e secca in quota, garantendo una fase di stabilità. Questo però ha anche favorito anche il ristagno di aria molto umida negli strati più bassi, creando le condizioni per un rapido cambiamento del tempo. A partire da sabato, infatti, la regione sarà marginalmente interessata dal passaggio di una nuova depressione atlantica, con un conseguente aumento dell’instabilità.

Sabato tra piogge, neve e maree sostenute

Per la giornata di sabato 14 febbraio piogge risulteranno generalmente deboli sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia, mentre tenderanno a essere moderate su quelli occidentali, con la possibilità di accumuli più abbondanti nell’area del Piancavallo. In montagna la quota neve si collocherà attorno ai 1000 metri.

Parallelamente, lungo la costa adriatica è prevista una marea sostenuta. Proprio questo aspetto rappresenta uno dei principali elementi di attenzione dell’allerta: non si esclude la possibilità di episodi di acqua alta, soprattutto in corrispondenza del picco di marea atteso intorno alle 9 del mattino di sabato, quando potrebbero verificarsi allagamenti localizzati nelle zone più esposte.

Il bollettino.