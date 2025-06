Forzano la porta nella notte ed entrano nella scuola di Cervignano

Ignoti si sono introdotti nella scuola di Cervignano: non hanno portato via nulla.

Intrusione notturna all’interno dell’ISIS Malignani di via Ramazzotti a Cervignano. Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, ignoti hanno forzato la porta laterale e, approfittando anche che il sistema d’allarme non funzionava, sono riusciti ad entrare nella scuola.

L’episodio è attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri della stazione locale, che stanno cercando di chiarire dinamica, motivazioni e identità dei responsabili. A lanciare l’allarme è stata la dirigente scolastica dell’istituto, che ha formalmente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, non risulta essere stato rubato nulla. Tuttavia, sono in corso ulteriori sopralluoghi per escludere completamente eventuali danneggiamenti o ammanchi non immediatamente rilevabili. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di furto, di un sopralluogo esplorativo in vista di future azioni, o di una semplice bravata. I militari dell’Arma non escludono alcuna ipotesi e stanno esaminando anche le immagini delle eventuali telecamere presenti nella zona.