Lutto in Friuli per la scomparsa di Harley Zuriatti.

È scomparsa ieri, lasciando un grande vuoto, Harley Zuriatti, la giovane di Jalmicco, frazione di Palmanova, che aveva commosso milioni di telespettatori con la sua storia raccontata lo scorso aprile nel programma televisivo Affari Tuoi. Aveva solo 31 anni e stava combattendo con grande coraggio un tumore all’utero.

Harley era diventata il simbolo di una battaglia condotta con il sorriso, nonostante il dolore, e della voglia di non arrendersi mai. Insieme al compagno Andrea, era salita sul palco della popolare trasmissione Rai lo scorso 22 aprile, conquistando il pubblico non solo per la loro genuinità e simpatia, ma soprattutto per la forza con cui Harley aveva raccontato la sua malattia, affrontata con dignità e speranza. In quella puntata, la coppia si era aggiudicata 20.000 euro, ma il premio più grande era stata la solidarietà di un intero Paese che si era stretto attorno a lei.

“Ho avuto l’occasione di vincere dei soldi, ma ho avuto la più grande fortuna di baciare con la mia voce ogni guancia che ieri sera mi stava guardando attraverso lo schermo – aveva raccontato subito dopo la partecipazione al programma – . Ogni persona che in quel momento aveva la nausea dalla chemio e si sentiva brutta perché in testa non c’era neanche un capello. Io mi sono sentita vicino a voi e non c’è stata cosa più giusta per me“. Pochi giorni dopo la puntata, si sarebbe dovuta sottoporre a un nuovo intervento chirurgico, l’ennesimo in un lungo percorso di cure.

La sua morte lascia sgomenta la comunità friulana, che si era unita nel sostegno a questa ragazza forte, generosa, profondamente innamorata della vita. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, dove in tanti – amici, conoscenti, ma anche semplici telespettatori – stanno lasciando messaggi di affetto e cordoglio.