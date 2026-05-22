I Modena City Ramblers in concerto al festival di Paluzza

Domani il concerto dei Modena City Ramblers a Paluzza.

A “!Dov’eri? Voci dall’Articolo 2” – festival promosso dal Comune di Paluzza e dall’associazione culturale Euritmica, per la rassegna “Note Nuove” -, nella serata del 23 maggio, a partire dalle 20, in piazza XXI-XXII luglio, arriveranno i Modena City Ramblers con “Appunti Resistenti”.

Il loro concerto sarà un atto di memoria attiva: una scaletta che celebra l’Antifascismo, la Liberazione e i valori della nostra Costituzione attraverso brani storici e nuovi capitoli del loro percorso artistico, declinando una sorta di manifesto in musica dei valori del festival.

Con i MCR la piazza si trasformerà in un’arena di cittadinanza attiva, in un flusso incontenibile tra la band e il pubblico. Le canzoni della band saranno “appunti sonori” di una festa resistente, dedicata a chi crede ancora nella responsabilità collettiva e nel potere della musica come strumento di lotta e speranza.

L’opening della serata sarà invece affidato agli Arbe Garbe – “erba cattiva” – da trent’anni uno dei progetti più originali e tenaci della scena musicale friulana, che sul palco porteranno esattamente quello che il festival cerca: musica che non separa il territorio dal mondo, e la tradizione dalla resistenza.

Laboratori e talk anche sabato

La giornata di sabato 23 maggio comincerà già alle 10, alla Torre Moscarda. Lì il pubblico potrà partecipare ad attività di pulizia dell’area e alla manutenzione delle opere con la comunità. Sono consigliate scarpe comode, guanti, cesoie o altri strumenti da giardinaggio.

Al termine, sarà possibile partecipare a una visita guidata al parco di opere di Land Art e all’Orto dei giusti, accompagnati dagli artisti del collettivo AESON.

Alle 17.30, nella sala convegni della foresteria, si accenderà il dibattito su “Fondata sul lavoro!? Oltre lo sfruttamento, tra etica, innovazione e formazione”, con Dina Sovran (segretaria Flai Cgil), Roberto Covaz (giornalista e autore), Ester Iannis (direttrice ITS Academy Udine), Mousa Samy Alfons Abdelsayed (ITS Academy/Danieli Automation), Paolo Felice (presidente Legacoop Sociali), Tiziano Di Ronco (imprenditore), Rosa Judith Cruz Garcia (imprenditrice), moderati da Massimo De Liva.

La giornata conclusiva

Domenica 24 maggio accompagnerà il pubblico verso la chiusura del festival con una giornata che comincerà alle 10, alla Torre Moscarda, dove sarà possibile partecipare a una serie di laboratori di Land Art guidati dagli artisti di AESON. Il tutto sarà arricchito dalla musica dal vivo dei Trivàl.

Alle 17, nella sala convegni della foresteria, il festival offrirà un momento di approfondimento con “Brigate del bosco – ecologia in azione”. Marco Pacini (giornalista e saggista), Camilla Tucillo (educatrice naturalistica – Casa Langer), Giancarlo Velliscig (promotore culturale), in collegamento video Roberto Kersevan (fisico CERN di Ginevra), Giusy De Lucia (CeFAP) dialogheranno con Federica Angeli e Alessio Velliscig.

Gran finale alle 20, in piazza XXI-XXII luglio, con Urtie e No Good meets Passiòn, per una chiusura tutta made in Friuli. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero. In caso di maltempo, i concerti si terranno al chiuso presso il cinema teatro “Daniel”.

L’idea progettuale

“!Dov’eri? Voci dall’Articolo 2” – realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alcune realtà private del territorio, e in collaborazione con Inniò, Arci Mont, Aeson, Cefap, LegaCoop, Itaca – si configura come uno spazio in cui le persone possano incontrarsi e riconoscersi all’interno di una socialità ricca e determinata, che parta dai valori della Costituzione, in particolare l’Articolo 2, per aprirsi a nuove possibilità e prospettive condivise.

Per questo aderisce e supporta la campagna di Emergency R1PUD1A, rafforzando il proprio impegno sui temi della pace, dei diritti, dell’accoglienza e della responsabilità collettiva.