Tecnica, precisione e creatività si sono incontrate all’Accademia del Gusto di Martignacco, dove si è svolta la prima edizione della Latte Art Throwdown powered by La San Marco, competizione dedicata all’arte di decorare cappuccini e bevande a base di espresso attraverso il versamento del latte montato.

L’evento ha richiamato baristi, professionisti del caffè e appassionati, trasformando la giornata in un momento di confronto sul mondo della latte art, una disciplina sempre più presente nella formazione e nel lavoro quotidiano di chi opera nel settore della caffetteria.

Otto concorrenti in gara davanti al pubblico

A sfidarsi sono stati otto concorrenti, impegnati in duelli diretti uno contro uno. I partecipanti si sono confrontati davanti al pubblico, mettendo alla prova manualità, controllo del latte, precisione nel versamento e capacità di realizzare figure sulla superficie del cappuccino.

Al termine della competizione, il primo posto è andato a Lorenza Di Stefano. Seconda classificata Tamara Nadolph, mentre Giuseppe Tursi ha conquistato il terzo gradino del podio.

La gara e i giudici

La serata è stata condotta da Carmen Clemente, campionessa mondiale di Latte Art e brand ambassador La San Marco, che ha accompagnato il pubblico nelle varie fasi della competizione. A valutare le prove sono stati i giudici Renata Zanon, Ivan Cussigh e Andrea Infanti.

La manifestazione è stata anche un’occasione per mettere in evidenza l’evoluzione della professionalità legata al mondo del caffè. La latte art, infatti, non è soltanto un elemento estetico, ma richiede conoscenza tecnica, pratica costante e attenzione alla qualità del latte e dell’espresso.

Un momento di confronto per il settore del caffè

«Siamo orgogliosi di aver organizzato la prima Latte Art Throwdown powered by La San Marco, un evento che ha saputo riunire talento, tecnica, creatività e passione attorno a un elemento che da sempre accomuna il nostro settore: il caffè», ha dichiarato Marzia Pinto, Marketing & Communication Manager di La San Marco.

Nel corso della giornata, l’azienda ha ospitato anche due masterclass dedicate ai clienti del territorio, pensate come momenti di formazione e approfondimento professionale.

La prima edizione dell’evento si è così chiusa con una buona partecipazione e con l’obiettivo di valorizzare un settore che, accanto alla qualità del prodotto, guarda sempre di più anche alla preparazione tecnica e alla crescita delle competenze dei professionisti.